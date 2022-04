Martha vil presse Theo tilbake inn i rushelvetet, og foreldrene til Jasmine vil legge Nile til kategorien deres! (ITC episode 374 sammendrag og spoilere fremover)

« Her er begynnelsen på det hele, før fredag ​​8. april 2022, et omfattende sammendrag av ITCs episode 374 og spoilere. I den daglige TF1-serien din blir Theo skremt av Célia, men Marta sa aldri sitt siste ord. Foreldrene til Jasmine bor godt i en seksjon.

torsdag kapittel 373, 07. april 2022

Fredag ​​8. april 2022 Sammendrag av episode 374 «Here It All Begins»

Anas står overfor en subtil situasjon

Lisandro går tilfeldigvis forbi en kunde som hadde boltret seg med ham dagen før i full service. Anees ser dem sammen. Hun mistenker at den unge kvinnen holder seg i hjørnet for å se ham igjen. Licandro forsikrer ham om at det ikke er slik. Klienten går forbi på jobb og hun er på hotellet ved siden av. Anees la ikke skjul på sjalusien. Licandro forsikrer ham om at de utvekslet småprat.

I dag tar tredjeklassinger en vurdering. Men den kjente kunden kommer til lunsj på Double A. Anaïs og har ikke noe annet valg enn å servere henne. Klienten forteller Anas at hun har prøvd å få Lisandros oppmerksomhet siden hun ankom, men har ikke lyktes. Anas benytter anledningen til å fortelle læreren sin at han ikke er alene, men at den unge kvinnen går forbi og ikke ser etter et kontinuerlig forhold. Anas forklarte henne at Lisandro var veldig lojal, men hun aksepterte ham da klienten møtte ham på gaten i morges. Anas tar det på seg til Lisandro sier at vurderingen er over og at han har den beste kvaliteten. Anoys forklarer gjerne denne klienten at han er i et forhold med Lisandro. Men kunden svarte at det ikke var så lett å forstå forskjellen i alder og stil mellom dem, og Anas svarte: «Ung, vakker og spesiell? «Kunden veiledes ikke bredt.

Marta er klar til å gjøre hva som helst for å få Theo tilbake

Charlene spør Marta om det var hun som satte fyr på eiendelene hennes for å skylde på Celia. Hun er godt klar over at de to har gått for langt og tror at den unge kvinnen kan ha overskredet venninnens grenser. Men Marta gjør opprør og benekter fakta. Hun forklarte Charlene at Celia og hun hadde en heftig krangel her om dagen om Theo. Charlene bestemmer seg for at Celia har tatt hevn på venninnenes virksomhet.

Celia prøvde å snakke med Theo, men lyktes ikke. Den unge kvinnen er på kanten. Noen elever mistenker at han satte fyr på internatet. Celia lover at Tom og Deva ikke vil sette sine ben på soverommet, men vil ikke lykkes.

Theo er under press og han må slutte å hjernevaske. Charlene prøver å overbevise ham om ikke å falle tilbake til sine gamle måter. Men Theo er lei av all hodepine. Charlene råder Marta og Celia til å la problemene deres løses i seg selv. Theo tilstår overfor søsteren at han oppdaget Celias armbånd ved siden av kurven og gjemte det slik at ekskjæresten ikke skulle få sparken. Charlene er ikke redd for at alt dette skal falle på broren hennes, men hun vil love. Det er ingen grunn til å vite sannheten. Men Charlene forråder broren og formidler Theos ord til Marta. Martha fortsetter å lyve for venninnen sin, og overbeviser henne om at Celia faktisk satte fyr på skittentøyskurven. Charlene forteller venninnen at Theo ikke har det bra, og at han blir fristet av sine gamle demoner. Charlene ville ikke at broren hennes skulle gå inn igjen og røyke ugress. Martha prøver å berolige henne og forklarer dem at de vil ta godt vare på Theo.

Martha så ham på vertshuset kort tid senere. Theo forteller ham at han ikke har det bra. Martha later som om hun vil muntre ham opp og trøste ham. Theo innrømmer å være en parallell med henne. Martha forteller ham at hun fortsatt er sammen med ham. Theo lover å ha det bra med henne, og han bare sklir unna. Martha forklarer ham at alt ikke er over. Men Theo er besatt av Celia, så han kan ikke gjenforenes med henne og han kan ikke bestå noe annet. Martha går med på slaget. Theo beklager og klemmer henne.

Men Theo krysser så veier med sin tidligere narkohandler Olivier. Han gir henne gressmodellen, men forklarer at Theo ikke lenger røyker. Olivier tror han har et dårlig hode og må komme tilbake til det. Så legger han modellen sin inn i hånden hennes. Olivier blir med Marta og gir ham billetten. Den unge kvinnen forklarer motivasjonen sin. For at hun skulle ønske, ville hun ikke at Theo skulle komme inn igjen. Forrige gang var det hun som hjalp ham da han ville reise. Så hun tror han er tilbake hvis han faller for det igjen. Oliver finner henne godt «sittende» og Marta forsvarer seg. Hun er forelsket.

Jasmine hadde rett om foreldrene sine

Jasmines foreldre, Boris og Mylene Cosmi, møtte Guilloo. De vil vite hvordan det går med datterens skolegang. Guilloom forteller dem at Jasmine kom først på opptaksprøven og at hun var en av de beste elevene i klassen. Boris og Mylean har sett hvor mye skolepengene er og har tilbudt seg å hjelpe datteren deres økonomisk ved behov, men dette er ikke tilfelle. Jasmines resultater hjalp henne med å få stipendet. Guillome påpeker overfor Boris og Mylin at Jasmine er veldig hardtarbeidende og fortjent, og at de kan være stolte av henne.

Guilloo informerer senere Jasmine om at foreldrene hans har bedt ham møte ham om skolegangen hans. Jasmine-opprørere. Hun er gammel og han tror han ikke har noe å si om henne. Jasmine tror foreldrene hennes handler. Guillaume er uenig. Han tror foreldrene hans er klare til å komme tilbake til henne og virkelig ønsker å fikse ting. Men Jasmine tror hun ikke trenger dem, fire færre enn det. Situasjonen passer ham godt. Hellas hadde samme intensjon som Guilloom hadde forrige uke. Han oppfordrer Jasmine til å undersøke seg selv for å se om foreldrene hennes har endret seg.

Jasmine møter foreldrene sine. Hun tror de er på Golgata, så hun følger dem. Boris og Jasmine later til Jasmine at de savner henne og at de ønsker å være en del av livet hennes og ønsker å være en del av Niles liv. Jasmine er skeptisk. Men Mylene gir henne et bilde av at hun er en baby og påpeker hvordan Nayal ser ut for henne. Jasmine senker sikkerheten og godtar at de skal møtes igjen med sønnen hennes neste dag. Miley innså at Jasmine fortsatt ikke stolte på dem. Boris er optimistisk. Han forklarer at det er normalt å ta fri fra kona og tenke at det kommer. Men Miley vil at ting skal skje raskt. Boris mener at hvis de vil komme i kontakt med Jasmine igjen, bør de ikke forhaste seg. Senere prøver Boris å overtale kona. Han lover at de fire i samfunnet skal vokse opp med dem og at han skal bli frelst.

