Martin Buxant forlater LN24 for RTL Nyheter

V.SJournalist Martin Buxant, skaperen av non-stop nyhetskanalen LN24, forlater selskapet for å bli med i RTL Info, kunngjorde RTL Belgium i en pressemelding. Fra september vil han lage nyheter der for å gjøre politiske og økonomiske nyheter tilgjengelige og attraktive, sa kanalen. Detaljene i stillingen hans er ennå ikke fullt ut definert, sa RTL Belgium, som indikerer at han vil være involvert i radio og TV eller digital.

Martin Buxant grunnla LN24-kanalen i 2018 sammen med Joan Contijds, som ble kjøpt opp av IPM Group for atten måneder siden. Han hadde den redaksjonelle stillingen og animerte Madinale.

«Jeg er spesielt glad for å bli med i det største mediekonsernet i landet for å fremme politikk og økonomi», svarte 44 år gamle Martin Buxant.

«Det er en stor utfordring som jeg er spent på å takle, spesielt med tanke på 2024. Lag på RTLs nivå, støttet av Rosell og de Bersgroep, kommer til å vise dag etter dag hvorfor vi ønsker å bli best. Hvis rapportert på TV , radio og digital, RTL-informasjon Bli med i fellesskapet.»