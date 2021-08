Martin Odegaard må forbedre to aspekter av spillet sitt for at overføringen fra Arsenal på 30 millioner pund skal bli en suksess

For å heve angrepskraften har en kreativ midtbanespiller alltid vært et must på Arsenals handleliste.

Young Hale Ends utdannede Emile Smith Rowe har vært et lysende lys siden han ble inkludert i Premier League XI, og opererte på nr. 10, og var en av få personer som skilte seg ut i nederlaget på åpningsdagen. Arsenal mot Brentford.

Men å gi 21-åringen det fulle ansvaret for å øke kreativiteten er en monumental risiko, spesielt med tanke på at Croydon de Bruyne fortsatt utvikler seg, lærer sitt fag og mangler stor erfaring på toppnivå.

James Maddison og Houssem Aouar har vært sterkt knyttet til flytting til Nord -London, men det er nå bekreftet at Gunners kjøpte Martin Odegaard i en permanent avtale fra Real Madrid for et gebyr på rundt 30 millioner pund.

Nordmannen imponerte Mikel Arteta i løpet av sin seks måneder lange periode på Emirates, og ga verdifulle bidrag som fikk Arsenal til å hente de nest flest poengene siden jul, med bare Manchester City foran i denne avdelingen.

Her fotball, london Odegaard diskuterer rollen han vil spille denne sesongen, etterfulgt av å dykke ned i områder der han må forbedre seg for å vinne over større deler av Arsenals stadig splittende fanskare.

En kreativ lenke

Stilmessig tilpasser Odegaard seg til rollen som nummer 10, føler seg komfortabel med å motta ballen i midtlommene på rommet og fungerer som en kobling mellom midtbanen og angrep.

Arteta krever teknisk selvsikre individer som er i stand til å opprettholde kontroll og opprettholde angrep midt i opposisjonen, egenskaper som Odegaard tilbyr.

22-åringen fullførte i gjennomsnitt 86,4% av sine pasninger per kamp i Premier League forrige sesong, og plasserte ham i 97. prosentilen sammenlignet med andre angripende midtbanespillere, noe som tydelig tyder på at den talentfulle skaperen sjelden gir bort ballen billig. og blomstrer ved å gi ballretensjon.

Det som gjør denne statistikken enda mer imponerende er den fremadstormende naturen som er innpodet i spillet hans.

I stedet for å spille fotball i full sikkerhet, prioriterer Odegaard progressive handlinger og har evnen til å bryte gjennom sta dype blokker gjennom en kombinasjon av utmerket syn og velvektet pasning.

Enten det åpner plass for å støtte lagkamerater eller produserer et skarpt preg, viser Odegaard stor variasjon i angrepsområdene, og de to diagrammene nedenfor illustrerer hans innflytelse mellom motstandens midtbane og forsvarslinjen.

Statistisk sett fullførte Odegaard 4,36 skuddopprettelseshandlinger (SCA) og 2,18 nøkkelpasseringer per 90 minutter i løpet av låneperioden forrige sesong, og plasserte ham i 90. og 87. percentilen.

For å sette dette i en sammenheng, registrerte Smith Rowe 2,69 SCA og 1,5 viktige pasninger per kamp forrige sesong, noe som tyder på at den norske internasjonale vil tilby høyere nivåer av gjennomtrengende pasninger enn lagkameraten.

Ballprogresjon

Odegaards evne til å gjennomføre pasninger som bryter linjer og slår motstandere ut av spillet er godt anerkjent, men dette er ikke den eneste måten han gir progresjon på.

Den lille spillemakeren utmerker seg også ved å samle ballen dypt inne, gli gjennom tidligere utfordringer og lede laget fremover gjennom vellykkede driblinger og ballbærende egenskaper.

I gjennomsnitt fullførte Odegaard 8,13 progressive bølger hvert 90. minutt, noe som plasserte ham i henholdsvis 91. prosentilen.

Til sammenligning klarte Maddison, som var sterkt knyttet til et trekk til Emirates, 6,35 progressive dragninger per kamp i løpet av Premier League -sesongen 2020/2021.

Pressende intelligens

Når man analyserer Arsenal i førsesongen, er skiftet i fokus, utenfor besittelse tydelig tydelig. Arteta har instruert mennene sine til å presse med høyere aggresjon og intensitet, noe som ikke ble vist regelmessig forrige sesong, hovedsakelig på grunn av trengsel i kampen.

Men uten europeisk fotball, bør tretthet ikke være et stort hinder, noe som bør gjøre det mulig for Gunners å opprettholde høyere intensitetsnivåer i løpet av den nye sesongen.

Kanskje dette er en annen grunn til at klubben prioriterte Odegaard, ettersom han ikke hadde problemer med å presse fra fronten, og faktisk demonstrerte et høyt arbeidstempo fra et defensivt synspunkt.

Vanligvis har nummer 10 i Artetas system til oppgave å blokkere vertikale pasningsbaner, legge press på sentrale forsvarere og sikre at den motstanderholdende midtbanespilleren ikke har tid og plass på ballen til å diktere prosedyrer, aspekter som tilbys av Odegaard. med Arsenals 4-2-seier på Emirates mot Leeds et eksempel for å bevise dette poenget.

En stor del av Arsenals suksess på dagen skyldtes deres velorganiserte presse, og Odegaard sammen med de andre angriperne langs frontlinjen spilte en avgjørende rolle i å destabilisere Leeds ‘bunnlinje.

Odegaard bagatelliserte i hovedsak den innflytelsen den defensive midtbanespilleren Pascal Struijk kunne ha på kampen ved å score ham, og dempet bortelagets evne til å bygge spillpassasjer fra dypet med alle nivåer av overbevisning eller flyt.

Dette presset ikke bare Leeds -spillerne til å gjøre få feil i besittelse, men tvang også den franske keeperen Illan Meslier til å gå lenge regelmessig, slik at spillere som David Luiz og Gabriel kunne pålegge sin fysiske dominans i dueller. Airs og gjenvinne besittelse for laget ditt . team.

Taktisk justering

Som forrige sesong vil Odegaard fungere som den sentrale skaperen i en 4-2-3-1, som har til oppgave å utføre forskjellige roller.

Under byggefasen ble Arsenal satt opp i en 3-2-2-3-form, og hvordan den brukes, avhenger av starteleven. Granit Xhaka faller generelt inn i rollen som venstre midtstopper, og gir dynamiske Kieran Tierney lisens til å bombardere fremover og skape naturlig romslighet.

Men det du legger merke til er at siden Callum Chambers kom inn i troppen som høyreback, har den allsidige engelskmannen hovedsakelig kommet tilbake til grunnlinjen, slik at de to sentrale midtbanespillerne kan holde seg nærmere hverandre.

Foran er de to playmakerne, hvorav den ene er Odegaard, som tar den høyre halvdelen og får beskjed om å lette det progressive akkumuleringsspillet ved å bære ballen eller raske pasninger til støttende lagkamerater.

Rollen Odegaard spiller her lar høyrebacken, det være seg Bukayo Saka eller Nicolas Pepe, bevege seg innover, det er der de vil være sammen med å la høyrebacken våge seg fremover også.

Når vi går videre til den siste tredjedelen, forvandles formen i besittelse til en 2-3-5-struktur som vist nedenfor, med Odegaard som hovedsakelig okkuperer mellomrommene mellom midten og høyre side av feltet, klar til å skape numeriske overlegenheter med innsiden fremover … og lateralt.

Siste tanker

Det kan ikke nektes for Odegaards kvalitet, men for at den skal nå større høyder, er det områder den trenger å forbedre, hvorav den ene øker ytelsen.

På de 20 kampene han spilte med nordlondonerne klarte den tidligere Real Sociedad -låneansvarlig bare to mål og to assists. Med den nåværende målløse Arsenal-troppen på første rad, er det viktig at han forbedrer kontoen sin, da dette vil bidra til å lette presset som nå legges på skuldrene til Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette.

Den andre skuffende trenden Odegaard viste var manglende evne til å påvirke de såkalte “store spillene”. Mot spillere som Villarreal og Manchester City ble nordmannen stemplet ‘tapt’ og klarte ikke å stemple hans autoritet da laget virkelig trengte ham.

Men når vi vurderer den ønskelige prisen, den enorme mengden erfaring 22-åringen besitter sammen med potensialet han kan oppnå, ser dette ut til å være en klok virksomhet i klubben, spesielt med tanke på det faktum at Odegaard ikke burde ‘jeg don’ har ikke problemer med å tilpasse seg, da han allerede er akklimatisert i det engelske spillet.