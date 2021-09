Martin Odegaards nye posisjon foran Norwich vil endre rollene som Bukayo Saka og Emile Smith Rowe

Martin Odegaard ga Mikel Arteta hodepine foran Arsenals første kamp etter landskampen etter en blendende prestasjon for Norge.

Den 22 år gamle kreative treneren dukket opp på sitt lands høyre da Erling Haaland og Mohamed Elyounoussi skjøt nordmennene for en seier på to mål over Latvia i den siste delen av VM-kvalifiseringen.

Odegaard krydret sammenstøtet med en rekke playmaking -fortreffeligheter som fremhevet den lignende effekten det kan ha på Gunners ved å skjære gjennom de riktige kanalene.

Arteta får løse et annet puslespill som skal løses før Londons comeback -kamp på nordsiden med Norwich City etter den internasjonale pausen, som kan la Bukayo Saka og Nicolas Pepe krype i noen få viktige minutter.

Norges kaptein registrerte tre viktige pasninger, fem vellykkede driblinger og sprutet den angripende tredje med kryss, lange baller og krysspasninger; trekke forsvarere til ham for å få plass til andre.

Selv om Odegaards skjerm opererer i midtre mellomrom på høyre side, har den hovedsakelig blitt brukt som et tradisjonelt nummer ti under Arteta, og fremhever en ide om de spanske driftsplanene.

Hvis Arsenal-manageren velger å optimalisere Odegaards kreative potensial, kan Pepe og Saka miste kritisk spilletid som vil se paret konkurrere med nordmannen, samt Gabriel Martinelli og Pierre-Emerick Aubameyang på venstre ving.

I den nåværende 4-2-3-1-formen som Arteta har brukt, vil Emile Smith Rowe bryte seg løs fra lenker på vingen og fungere som en ti, noe som åpner for en helt ny dimensjon av spillemuligheter.

Spanjolen eksperimenterte imidlertid med en fem-formasjon mot Brentford i en stengt vennskap under den internasjonale pausen som så Gunners vinne 4-0.

Etter å ha blitt dypere enn den åpenbare gjenoppblussen i Artetas forrige oppstilling, åpner de fem siste formene for en spiss tre bestående av en spiss og to innoverspillere / playmakers, på samme måte som rollene Mason Mount og Kai Havertz spilte for Chelsea mot Gunners.

I denne formasjonen kunne Arteta frigjøre Odegaard som en frispillskaper som kan kutte inne i høyre ving uten å bekymre seg for sitt ansvar på store områder på grunn av overlappingen av høyrebacken.





Ikke bare kunne Arsenal ansette Odegaard, det er deres optimale rolle, men Saka ville trolig finne viktige minutter som venstreback eller i de tre spissene, og Smith Rowe eller Pepe kunne også finne minutter i de tre angrepene.

Etter å ha bundet seg veldig godt til Borussia Dortmunds talisman Haaland for Norge, gjorde Odegaard det med Aubameyang hvis det skulle brukes i en sentral rolle, etter at Edu antydet at Gunners -kapteinen kan score. 25 mål per sesong.

I et intervju med Sky sportEdu innrømmet at laget i Nord-London har en spiss som er i stand til å score 25 mål per sesong, og henviser til den offiserlige spissen i Aubameyang.

“Vi har en spiss som gir oss 25 mål hver sesong,” sa Edu, før han refererte til Alexandre Lacazette. “Vi har en annen som leverer 15-20 mål hver sesong.”

Canarias, som Arsenal, har allerede sluppet inn ni mål denne sesongen og er på Premier League -foten, så en kjent Arteta, pioner i Odegaards nye rolle, kan være katalysatoren for Gunners sesong.