Martin Tjotta: «Jeg hadde ikke forventet det da jeg dro fra Norge» – Nyheter

Fra første dag til siste var lederen, Martin Dijotta i stand til å oppnå i Van Riesel-Orton-utfordringen. Nordmannen kunne forsvare sin gule trøye for å ha vunnet den siste klassen – poeng – i det belgiske arrangementet i Ruwro denne søndagen (Se rangeringer) «Før den andre dagen tror jeg ikke jeg kan forsvare mitt lederskap. Å holde sin beste form i fem dager er ikke lett.»Han forklarer DirectVelo.

Den 21 år gamle løperen mener han ikke gjorde noe galt under løpet. «Jeg har aldri hatt et fall eller en punktering. Det var alltid vanskelig å sette foran Peloton. Heldigvis klarte jeg å takle det bedre på 3. og 4. dag og spille i godt tempo. Denne søndagen til finalen tillot det Jeg tok en veldig komfortabel pause og klarte til slutt å vinne den generelle klassen.».

Liege-Bastogne-Liege, drømmeløpet hans

Fredagens runde i Neufchâteau var, for ham, det mest spente øyeblikket for ham og laget hans. «Det var et farlig sammenbrudd. Vi hadde ikke en god dagRepresentant for Ringerikskraft er enig. Jeg ble litt redd fordi vi ville tette hullet. Heldigvis fikset vi det neste dag, og jeg klarte det bra. Jeg er veldig fornøyd med det.». Tour de Saône-et-Loire (Tour de Saône-et-Loire (Les her) «Det er utrolig for meg, jeg hadde ikke forventet å vinne slik da jeg forlot Norge for tre uker siden. Jeg er veldig fornøyd med det, spesielt for laget som har prestert så bra de siste ukene.»Han er henrykt.

Den endelige vinneren av den 33. Van Riesel-Orton-utfordringen, han håper resultatene hans vil hjelpe ham med å rykke opp i rangeringen. Teamet hans, Ringerikskraft, har en sterk tilknytning til Uno-X-arkitekturen. «Jeg har ingen kontakt med dem ennå, men det ville vært fint om jeg kunne bli med dem. Det er en drøm.». Å være i den nåværende posisjonen, hans favorittløp «Liège-Bastogne-Liège eller Artennes type spill. Jeg liker lange og harde løp». Tilfeldigvis eller ikke, April ser på ham og smiler.