Marvels Black Widow Digital, DVD og Blu-ray utgivelsesdato og bonusfunksjoner

Sort enke Den fjerde fasen av Marvel Cinematic Universe kommer til å starte først sommeren 2020, men vi tror bestemt at på grunn av globale hendelser er dere alle klar over at det ikke har vært slik. Etter flere forsinkelser kunngjorde Marvel Studios at Natasha Romanos solo -actionfilm ville komme på kino og bli streamet på Disney + premiere -tilgang 9. juli, og fansen kunne endelig tilbringe tid med Natasha og møte hennes gamle “familie” et år senere enn planlagt.

I Sort enke, Natasha (Scarlett Johansson) rømmer amerikanske myndigheter etter hendelser Captain America: borgerkrig, Og må tilbake til røttene når hun innser at det hemmelige russiske røde rommet som trente henne fremdeles er aktivt. Underveis ble han gjenforent med sine tidligere “foreldre” og “søster” (Florence Buck, David Harper og Rachel Weiss), som var spioner som en gang var en integrert del av barndommen i USA. Natasha trenger også å bygge noen løse ender fra fortiden hennes av den mystiske Marvel -skurkoppgaveføreren.

Du kan kjøpe Sort enke Fra via digital 10. august, Og fysisk fra 4K Ultra HD, Blu-ray og DVD 14. september.

Her er spesialfunksjonene du forventer på disken: