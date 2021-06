Marvel’s Eternity: Meet the Black Knight, Kid Harrington

Evigheter‘Den vakre rollebesetningen er stablet, og i løpet av et brøkdels sekund i den siste traileren får vi en oversikt over Kid Harringtons karakter. Det er riktig – Game of Thrones‘John ​​Snow er med i det kommende Marvel-prosjektet regissert av Chloe Zhao, som skal skildre den mystiske Black Knight. Hvis du lurer på hvem denne karakteren er i tegneserier, har vi gitt deg alle detaljene du trenger å vite om ham.

La oss la en ting være: The Black Knight er ikke en evighet – han er i utgangspunktet en menneskelig superhelt med et fancy sverd. I tegneseriene var den opprinnelige Black Knight Sir Percy of Scondia, som mestret sverdet i løpet av Camelots tid. Harringtons nyinnspilling av Black Knight er en etterkommer av Percy, Dan Whitman, nevøen til skurken Nathan Garrett, Såret i kamp med Iron Man. Dan godtar sin onkels Black Knight-tradisjon, Bruker den rare ibenholtsplaten Etter at Sir Percys ånd kontaktet ham. Deretter jobber han med Avengers, som synes det er nyttig for sin dype vitenskapelige kunnskap, men stoler ikke helt på ham på grunn av sin fortid med sin onkel Nathan. Ibenholtbladet er figurativt sett et tokantet sverd. Selv om den har kraftige eksentriske egenskaper, gjør den Wheeler enda mer voldsom og blodig.

Så hvordan forbinder Black Knight seg med evigheten? På et tidspunkt, dansker a Romantisk trekant med umenneskelig krystall og evig Jersey. Vi ser kort på Gemma Chans jersey med Herringtons Black Knight, men teaseren fokuserer mer på forholdet mellom Jersey og Richard Maddens Icarus. Kan du se en kjærlighetstrekant mellom Black Knight, Jersey og Icarus? Det er mulig. La oss se om Black Knights bakgrunn endres i MCU, slik at han får en noe sterkere forbindelse med de mystiske evighetene. Ser vi på hans omfattende historie innen tegneserier, ville vi ikke bli overrasket over å se Harrington i de andre fire kommende filmene!