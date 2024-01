Masimo, selskapet bak forbudet mot den nyeste Apple Watch, håper å «forandre Apple til det bedre»

Dermed vet vi at produsenten av medisinsk utstyr har lagt rundt 100 millioner dollar på bordet for å forsvare sine patenter mot Apple, mer enn to tredjedeler av fortjenesten i 2022 (144 millioner).

Joe Kiani bekrefter at han sto mot mange ansatte og venner, som var redde for risikoen som følge av denne juridiske kampen som startet i januar 2020. I møte med Apples ubegrensede ressurser, «De fortalte meg at jeg var gal og at jeg ikke kunne stå opp mot Apple.»sier Joe Kiani.

Administrerende direktør Massimo bemerker i forbifarten at han har vunnet viktige patentkrenkelsessøksmål mot store selskaper, som Nelcor i 2006 og Royal Philips i 2016. Det ble også inngått avtaler som gjorde at selskapet hans kunne skaffe seg 800 millioner dollar og 300 millioner dollar direkte. kompensasjon. Når det gjelder Royal Philips, ble en lisensavtale signert, som ville ha generert mer enn 1 milliard dollar for Masimo, forklarer administrerende direktør.

Som svar på et spørsmål om den pågående juridiske kampen bekreftet direktøren at Cupertino-selskapet ennå ikke har begynt «Seriøse diskusjoner om avtalen».

Som en påminnelse vil neste kapittel av Apple-Masimo TV-serien ha premiere 12. januar 2024, datoen da det amerikanske tollvesenet vil ta stilling til en Apple-oppdatering som tar sikte på å omgå Masimos patenter.