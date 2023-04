«Mask Singer» Hvilken internasjonal stjerne gjemte seg bak solen?

Mange dommere hadde rett. Hvert år skjuler det seg svært forskjellige personligheter under maskesangerens attraktive kostymer. I løpet av denne femte sesongen ble tre internasjonale stjerner annonsert som rollebesetningsmedlemmer. En av dem ble avslørt fredag ​​kveld. Dette er Melanie Brown, Mel B, medlem av Spice Girls, det kult britiske jentebandet på 90-tallet.

Michel Bernier og Elodie Frege, to nye jurymedlemmer i showet, gjettet at det «skumle krydderet» var godt gjemt i soldrakten. «Alle «Mask Singer»-antrekkene er så kule! Så jeg bestemte meg for å gå for det søteste, morsomste ensemblet jeg noen gang har sett. Og jeg tror jeg er en skikkelig solstråle,» erklærer sangeren til Le Parisien. En sjanse for Mel B til å kunngjøre ankomsten av et nytt Spice Girls-prosjekt.

«Vi vil ha nyheter å kunngjøre snart. Vi får vente og se, sier hun. «»Når vi har gjort denne vakre kunngjøringen, jeg lover deg, jeg tror mange fans ikke bare i Paris, men i Europa og over hele verden vil være glade. Men jeg kan ikke si hva det er nå!»