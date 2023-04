«Masked Singer»: Etterforskernes store cacher avslørt

Fra og med denne fredagen åpner rettssaken igjen på TF1. MaskesangerKanalens flaggskipunderholdning går inn i sin femte sesong med nye personligheter – inkludert tre internasjonale stjerner – for å avsløre helt nye kostymer og med en jury bestående av Kev Adams og Jeff Panagloug sammen med Elodie Frege og Michel Bernier.

Hvis de to nye etterforskerne erklærer at de godtar TF1s forslag, fordi erfaringen ser ut til å være «morsom«og»attraktive”, vil cacheten som tilbys dem være mer vektet i balanse. Ifølge bladet BesøkendeEn tidligere vinner Nakshatra-akademiet En komiker som tjener ikke mindre enn 120 000 euro for en hel sesong og 100 000 vil være tilgjengelig for den åttende sesongen fra neste torsdag. Opplært På La Yun. Fra og med forrige sesong vil Jeff Panagloch «bare» motta 85.000 euro.

Jurymedlemmenes høyeste karakter går til Kev Adams. Foreløpig fra den første sesongen av underholdningen, vil komikeren lomme 380 000 euro for å delta i showet. Et fristende tilbud som forklarer hvorfor sistnevnte sitter i stolen som etterforsker i fem sesonger.

En ny regel

Dette er den femte sesongen Maskesanger Det blir også en helt ny regel. «Når etterforskere er sikre på en kjendis identitet, kan de henrette prono d’or, Showets produsent Anthony Meunier forklarer. Så sender de ut konfetti med en liten kanon. Hvis det er et riktig navn, får intervjueren 5 poeng i konkurransen og gir publikum en pekepinn om en annen karakter.«.