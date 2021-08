Maskinlæringsdatafiler for rørledningsklær Delte maskinkonkurs • Registrering

California-baserte ML Data Pipeline har begjært konkurs for Spice Machine, ifølge en rapport på nettstedet.

Oppstarten – Bank Wells Fargo, som forhandler Groger og det optiske nettverksfirmaet Infinera utgjorde blant sine kunder – spesialiserte seg på å lage en database for funksjonsteknikk som håpet å lette maskinlæringsdatarør.

Basert på Jupiter -notatbøker, inneholder produktpakken en opprinnelig Spark -datakilde, en “oppgradert” versjon av MLFlow og sin egen Relatert database. Den sa at teknologien ville forbedre ytelsen til livssykluser for maskinlæring.

Teamets hovedkvarter ligger noen kvartaler fra San Francisco’s Auckland Bay Bridge

Men en melding fra 28. juli på nettstedet gikk konkurs i henhold til California lov. “Splice driver foreløpig ikke teknologi- og serviceplattformen. [Limited liability company] Er i ferd med å selge splittrelaterte eiendeler, “sa han. Det står.

Mer dokumentasjon tilgjengelig Her.

I mai presenterte selskapet nye produkter. LiveWire Pulsar, en åpen kildekode funksjonell AI -plattform for IoT, har blitt oppgradert til en Kubernades -arkitektur for å redusere kostnader og legge til nye AI -funksjoner for økt produktivitet.

Den nye versjonen krever nye analyser / maksimalparametere i både OLAP -databasefunksjoner (Online Analysis Processing) og bærbare datamaskiner for at ML skal skalere eller øke Apache Spark etter behov.

I januar lanserte den Splice Machine -funksjonsbutikken “for å hjelpe flere selskaper med å implementere maskinlæring ved å minimere problemet med funksjonsteknikk.”

I følge Grungebase Selskapet samlet inn 47,5 millioner dollar på fem runder i 2016, inkludert 9 millioner dollar. Den siste innsamlingen ble samlet inn i en serie B -runde tidlig i 2019.

Selskapet ble kontaktet for ytterligere tilbakemelding. Ku