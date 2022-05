Masquerade – Swansong ”på konsollen du velger

Vampire: The Masquerade – Swansong slippes torsdag 19. mai 2022 på PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series X | S. En utgivelse er også planlagt for Nintendo Switch senere i år.

Vampire: The Masquerade – Swansong

Boston Camerilla – det hemmelige samfunnet som forener de fleste vampyrer – ble angrepet av mystiske leiemordere. Caleb Pasori, Emme Louise og Leisha fikk i oppdrag av byens Prince of Vampires å identifisere angriperne og årsakene til angrepet. Ordet om omsorg er enkelt: penetrere, utforske og trekke ut svar, og bruk okkulte krefter om nødvendig.

I denne tilpasningen av papirrull-flammende spillet inkluderer Vampire: The Masquerade – Swansong helter, hver med et karakterark. Etter eget skjønn skaper de figurer og evner til heltene. Takket være egenskapene er det mulig å bryte en lås, skremme NPC eller få større deteksjonsevne når de blir konfrontert med en ledetråd. Det samme gjelder for vampyrkrefter, for eksempel den såkalte moralen som gjør at man kan nå utilgjengelige steder, ødelegge sin eksistens eller få framtidsvisjoner.

Vampire: The Masquerade – Swansang kombinerer studiet av ulike kontekster, dyktig utformet dialog, komplekse gåter og en grenhistorie der hvert valg har konsekvenser. Hovedpersonene i spillet er pent skrevet og lojale mot det papirrull-flammende spillet, og avslører monstrene de er til tross for deres menneskelige utseende.

Med mer enn 15 forskjellige avslutninger for hovedpersonene og som skjebnen til Boston Camerilla, vil hver spiller leve en unik opplevelse og eventyr.