Mass Effect Legendary Edition gratis, hvordan får jeg det med Prime Gaming? – Breakflip

Fra 21. juni til 13. juli 2022, med et Prime Video-abonnement, kan du få gratis spill, inkludert Mass Effect Legendary Edition!

Mass Effect Legendary Edition er en samling av videospill fra Mass Effect-trilogien:

masseeffekt

masseeffekt 2

masseeffekt 3

Den ble utviklet av bioware og utgitt av elektronisk kunst. Alle tre verkene har blitt remastret, med visuelle, tekniske og spillforbedringer. Mass Effect, det første spillet i trilogien, fikk mer betydelige forbedringer enn sine motstykker, inkludert grafikk, kampmekanikk, kjøretøyhåndtering og lastetider i spillet.

Fra 21. juni til 13. juli 2022 kan Prime Gaming-medlemmer nyte 30 gratis spill inkludert 25 uavhengige spill. De vil da kunne, under Prime Day 12. og 13. juli, få 5 spill fra hovedlisensene som f.eks. Mass Effect Legendary Edition ! Vi forklarer hvordan du får det gratis!

Hvordan få Mass Effect Legendary Edition gratis med Prime Gaming?

For å få Mass Effect Legendary Edition gratis, må du gå til Prime Gaming-nettstedet og klikke » få spillet tilbake for å få Mass Effect Legendary Edition. Du må vente på at spillet er tilgjengelig Amazon Prime-spill under hoveddager til dem 12. og 13. juli 2022.

Selv om du ikke har et Amazon Prime Gaming-abonnement, kan du velge å abonnere på 30-dagers gratis prøveperiode for å få gratisspillene. Du vil kunne dra nytte av alt innholdet på plattformen og fortsette med abonnementet ditt hvis du ønsker, eller på annen måte, kansellere det før slutten av prøveperioden.

>>> Prøv Prime Gaming <<

Vi sees 12. og 13. juli for å få Mass Effect Legendary Edition gratis!