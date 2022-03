Massiv uro i Norge etter arrestasjonen av to journalister som dekket nyhetene i Qatar

Politiske og idrettskretser i Norge protesterte onsdag 24. november etter at to norske TV-reportere ble arrestert i Qatar for å dokumentere kontroversielle forberedelser til fotball-VM i Emiratet.

Ifølge deres arbeidsgiver ble den offentlige kanalen NRK, Holvore Eckland og Lokman Corbani arrestert uten forklaring, ifølge kanalen, kort tid før de forlot Doha for søndag til mandag kveld. Rundt 20 timer etter VM 2022 ble de sluppet fri uten siktelse og landet i Oslo onsdag morgen.

« Pågripelsen av NRK-journalister i Qatar er uakseptabel «Norges statsminister Jonas Kare Store reagerte.» Den uavhengige pressen er nøkkelen til et fungerende demokrati «, skrev han på Twitter, i håp om at det ville understreke Viktigheten av Nobels fredspris Dette året ble presentert for to forkjempere for informasjonsfrihet, Maria Ressa fra Filippinene og Dmitrij Mouratov fra Russland.

I Qatar sa tjenestemenn for sin del at to journalister ble tatt i et uautorisert inntrenging i privat eiendom. » I Qatar fikk filmteam skyte hvor som helst. De fikk alle filmtillatelsene de hadde søkt om før de ankom og tilbød seg å møte høytstående myndighetspersoner og tredjeparter. «, sa han i en uttalelse.» Disse frihetene går imidlertid ikke foran anvendelsen av offentlig rett som gruppen bevisst og med vilje bryter. «, bemerket de.

De nordiske landene er svært viktige

De nordiske landene, som allerede var viktige da de ble arrangert av verdensmesterskapet i Qatar, ligger i forkant av internasjonalt press rettet mot å forbedre arbeidsforholdene til migrantarbeidere i emiratet. NGO-rapporter anklager Qatar for å utnytte utenlandske arbeidere, spesielt ved å bygge stadioner for neste verdensmesterskap. Den avviser denne kritikken på det sterkeste, og insisterer på at landet har reformert sin arbeidslov og innført minstelønn.

Les mer: Qatar: Utenlandske arbeideres elendighet har blitt glemt av skaperne av verdensmesterskapet i 2022

Ideen om å boikotte fotball-VM var en gang på vei opp i det nordiske landet, men en folkeavstemning i Norges Fotballforbund avviste til slutt tilbudet i juni. På tredjeplass i gruppe G bak Nederland og Tyrkia vant ikke Norge sine kvalifiseringskamper i finalen.

(Med AFP)