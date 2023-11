Masters Turin 2023: plan, kalender og resultater

2023 Masters of Turin sparkes i gang denne helgen i Italia med den grønne gruppen som åpner ballet søndag ettermiddag. Tittelinnehaveren Novak Djokovic vil sette tilbake trofeet sitt i Piemonte og prøve å vinne karrierens syvende Masters, noe som vil gjøre ham til den mest suksessrike tennisspilleren i disse ATP-finalene. Finn program og kalender for Torino 2023 Masters, som spilles fra søndag 12. til søndag 19. november.

Masters Torino 2023: Dagens kamper (18. november)

Lørdag 18. november

14:30: Jannik Sinner vs Daniil Medvedev (semifinale)

21.00: Carlos Algarz vs Novak Djokovic (semifinale)

Masters Torino 2023: Turneringsplan

Kan ikke endre formelen som fungerer! Som hvert år er sesongens 8 beste spillere som utgjør denne Masters Turin 2023 delt inn i 2 grupper, den grønne gruppen og den røde gruppen. Gruppespillet går fra søndag 12. til fredag ​​17. november, etterfulgt av semifinaler lørdag 18. og finalen søndag 19. november 2023.

ATP-finaler, kombinasjon av grupper

Grønt panel:

Novak Djokovic

Jannik Pavi

Stephanos Tsitsipas

Holkar Rune

Rød gruppe:

Carlos Algaraz

Daniel Medvedev

Andrei Rublev

Alexander Zverev

Masters Torino 2023: Komplett kalender

Gruppespillet i Masters Turin 2023 begynner i Italia søndag 12. november, og de to beste fra hver gruppe kvalifiserer seg til semifinalen. Hvis programmet for de to første dagene av disse ATP-finaler Planen for andre møter bør være frigitt innen slutten av uken.

Søndag 12. november

14:30: Janic Sinner beseirer Stefanos Tsitsipas 6/4 6/4 (grønn gruppe)

21:00: Novak Djokovic beseirer Holger Rooney 7/6 6/7 6/3 (grønn gruppe)

mandag 13. november

14:30: Alexander Zverev slår Carlos Algarz 6/7 6/3 6/4 (Rød gruppe)

21:00: Daniil Medvedev vs Andrey Rublev 6/4 6/2 (rød gruppe)

tirsdag 14. november

Stephanos Tsitsipas vs Holger Rune 1/2 seier med tap

Janic Sinner slår Novak Djokovic 7/5 6/7 7/6

onsdag 15. november

14:30: Carlos Algaraz slår Andrey Rublev 7/5 6/2 (rød gruppe)

21:00: Daniil Medvedev vs Alexander Zverev 7/6 6/4 (rød gruppe)

Torsdag 16. november

14:30: Novak Djokovic beseirer Hubert Hurcox 7/6 4/6 6/1 (grønn gruppe)

21:00: Janik Sinner vs Holkar Roone (Green Team)

Fredag ​​17. november

14:30: Carlos Algarz vs Daniil Medvedev 6/4 6/4

21:00: Alexander Zverev vs Andrey Rublev 6/4 6/4

Lørdag 18. november

14:30: Janik Sinner vs Daniil Medvedev (semifinale)

21.00: Carlos Algarz vs Novak Djokovic (semifinale)

Søndag 19. november

*Møter og tidspunkt er ennå ikke fastsatt

På hvilken TV-kanal skal du se Turin 2023 Masters?

For denne ukens kamp i Italia må du henvende deg til Eurosport. Den eksklusive kringkasteren av ATP-kamper denne sesongen, Discovery Groups kanaler (Eurosport 1, Eurosport 2 og Eurosport 360) og Eurosport-spillerapplikasjonen for den digitale versjonen har vært på herrekretsen gjennom hele sesongen og vil fortsette. 12. november. Vi sees søndag ettermiddag ved starten av denne Turin 2023 Masters på Eurosport!





