Krig i Ukraina: En kokk leder «Dumbledores Army» for å kjempe mot Russland og søppelmat

Imidlertid har ukrainske forsvarsreformer siden starten av krigen i 2014 forbedret kvaliteten på militærrasjoner betydelig. Tilpasning til NATO-standarder kombineres med selvoppvarmingsteknologier eller energi- og multivitaminmat og -produkter. Den daglige rasjonen er beregnet for et maksimalt inntak på 3600 kalorier, og etablerer et gjennomsnitt på 2000 til 2500 kalorier per dag per innbygger.

Et eldgammelt konsept for mat fra forsvarsdepartementet

derimot «Departementets embetsmenn er forpliktet til tradisjonelle matlagingsmetoder basert på poteter, stivelse og kjøtt»Beklager Jenia Mykhailenko er kokk for en kulinarisk brigade i Zaporizhia. «Mangel på variasjon og grønnsaker skader idrettsutøvernes metabolisme og strekker moralen deres». Et økende antall stemmer er også bekymret for vegetarisme og ikke-vegetarisme. I følge en studie fra 2020 fra Kyiv International Institute of Sociology, er det 4,5 millioner vegetarianere i Ukraina.

Denne konservatismen merkes på kjøkkenene til hæren, og er nå godt etablert i de hundrevis av kilometerne til den faste frontlinjen og i de frivillige foreningenes forsyninger i månedsvis. Borsjtsj, koteletter og bakte poteter dekker vanligvis bordene, og mer detaljerte oppskrifter blir neglisjert på grunn av mangel på tid og midler. Helsetilstander reiser spørsmål, som gjenspeiler tilfeller som fordøyelsesbesvær eller diaré, som aldri svikter i å lyse opp samtaler. I det agrariske Ukraina, hvor den kollektive bevisstheten fortsatt er arret av minnet om Holodomor, den store hungersnøden i 1932-33, utspilles kampen for fremtiden på kjøkken.

