Match Norway – France (Euro Espoores): TV-kanal og mulige lagoppstillinger

Frankrike fortsetter sin EM 2023-kamp mot Norge i en gruppe D-kamp søndag kveld. TV-kanal, mulige komposisjoner… Her er det du trenger å vite om treffet.

Miljø i Norge – Frankrike

Frankrike møter Norge i gruppespillet i EM i 2023, kampen spilles i Cluj-Napoca. Sylvain Ripolls Bleuets kom inn i turneringen med seier over Italia (2-1), takket være mål fra Arnaud Kalimuendo og Bradley Barcola. Tricolors har som mål å kvalifisere seg til kvartfinalen med to pasninger mot det nordiske utvalget, som tapte mot Sveits (1-2).

Mulige linjer i Norge – Frankrike

Loic Paydays utvisning mot Italia vil kreve en endring i sentralforsvaret for Frankrike. I hans fravær vil Sylvain Ripoll satse på Mohamed Simagan for å støtte Costello Lukeba. Norge vil på sin side få i oppgave å vinne under smerte av eliminering, spesielt ettersom Emil Seid, som scoret det eneste målet mot Sveits, slo Frankrike og gjenoppliver uttaket ledet av Leif Gunnar Smerut.

Mulig Norges orden

Hedenstedt – Zebulonsen, Tallent, Heckheim, Wolff – Howe, Manswerk, Jafferis – Popp, Bothheim, Seid.

Trener: Leif Gunnar Smerud.

En mulig kombinasjon av Frankrike

Chevalier – Kalulu, Simagon, Lukeba, Ngonko – Kone, Durham, Kaqueret – Barkola, Kalimuendo, Gouri.

Trener: Sylvain Ripoll.

Når og på hvilken kanal å se Norge – Frankrike?

Kampen mellom Norge og Frankrike spilles søndag klokken 20.45 W9 Og BeIN Sports 2. Hele dagens sending finner du her.

Følg Norge mot Frankrike livescore

Kampen mellom Norge og Frankrike kan du følge direkte på Top Mercados livescore-side. Du kan finne poengsum, offisielle sett og all statistikk.