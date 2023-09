Mathieu Kasowitz avslører skadene sine etter motorsykkelulykke: «Jeg tror jeg skal gå igjen om seks måneder»

3. september ble Mathieu Kasowitz drept i en voldsom motorsykkelulykke i en rundkjøring i Essonne. Han var fan av tohjulinger, og tok avanserte motorsykkeltimer med en venn som driver en kjøreskole. Han ble ledsaget av barna sine som også var interessert i disse maskinene.

«Vi hadde en flott kjøreøkt, og på slutten ville vennen min gjøre dåpen med datteren min. Han ba meg ikke prøve å følge dem fordi han var rask. […] Men siden han var så rask, tenkte jeg med meg selv at jeg burde undersøke […] Og så ville jeg at datteren min skulle si at jeg er en superhelt, sa Matthew Kasowitz i en video som ble lagt ut på Instagram søndag. I ønsket om å gå ned på ett kne, tok skuespilleren en veldig bred sving og «traff rekkverket». «Jeg er en dårlig syklist», avsluttet han med et smil.

Skadet i motorsykkelulykke snakker Matthew Kasowitz ut for første gang: «Tusen takk, jeg visste ikke at jeg hadde så mange venner»

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

finne ut Her.

«Kasso» ble ført til Kremlin-Bicêtre sykehus (Val-de-Marne) etter ulykken og ble operert på venstre ben og høyre ben. I videoen viste han omfanget av skadene. «De satte en titanstang i lårbeinet», forklarte skuespilleren og regissøren, og viste benet fullt av blåmerker. Høyre ben satt fast i titanstifter og festet fra utsiden fordi «(hans) ankel var fullstendig pulverisert på begge sider». Da han kom til sykehuset trodde legene at de måtte amputere foten hans, sa Matthew Kasowitz. «Jeg tror jeg skal gå igjen om seks måneder», sa franskmannen, før han takket pleierne for arbeidet.