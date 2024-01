Mathieu Kreppel og hans sidekick drar til Norge i en 1994 BX som kjører på matolje.

Ved å svelge 6000 km, krysse 5 land på fjorten dager og gå på ski i noen øyeblikk, er dette den morsomme reisen til skiløperen fra Haut-Pyrénées, invitert av vennen Victor Daviet for sin nettserie «Trip Roulette».

Et reisemål, transportmiddel, en gjest. Dette er konseptet med «Trip Roulette», en nettserie laget av Victor Daviet. Nylig tok alpinløperen med seg Bigordan-vennen Mathieu Krebel. «Der endte triptyken med en tur til Norge ombord på en 1994 BX drevet av frityrolje fra min restaurant i Annecy,» smiler Victor Daviet. Før du drar, ta den gamle modellen ut av sin torpor og parker den i nærheten av garasjen i flere uker for å la den gå videre med dette nye drivstoffet. «Victor er en venn som vi har gjort noen turer med, men her elsket jeg galskapen, Norge er et kjent sted for skiløpere, isbreene, fjordene. Jeg var pappa. Jeg syklet ikke mye sist vinter. Det var litt press, men det overbeviste meg. .Hvis du ikke kan tråkke på snøen blir det et problem å filme. Men på den annen side er ingen av oss en mestermekaniker, så selv om jeg lærte mye om injeksjonspumper var vi klare til å falle tilbake hvis det var et stort problem.»

Mathieu og Victor har nådd sine mål på toppen av de norske fjordene. / Foto av DR

Victor Daviet



Duoens reiselogg viser 250 liter olje brukt, fem land (Frankrike, Sveits, Tyskland, Danmark og Norge) og totalt 3000 km. – Bilen går ikke opp fordi fjæringene lider, ler Victor Daviet. «Vi ble litt redde fordi bilen stoppet på motorveien midt i Tyskland,» sa Matthew Krebel og satte bilen i gir. «Det gikk ikke lenger fremover. Vi måtte bytte filter. Det forsinket oss en god del. , så mye at hotellet der vi skulle sove ble stengt. I denne lille landsbyen, knust av dagens problemer. … Heldigvis fant vi en åpen kro.» For resten vil BX gifte seg med begge i det lovede landet. «Hun klatret noen ultra-bratte pass, første klasse. Vi ga henne ikke for mye trøbbel, noe som begrenset de lange turene, men hun holdt seg godt.»

«Et eventyr fra begynnelsen»

Bare gi dem noen gode glidestykker. — Jeg har allerede vært i Norge, men i BX lukter det matolje og smaker ikke det samme, glir Victor Daviet. «Det gjorde denne turen utrolig.» Den samme observasjonen for Bigorton: «Denne bilturen var litt gal. Det var en annen måte å reise på, som tok tid. Gleden var et annet sted. Denne alternative turen skapte naturligvis et bånd. Mellom platen til den franske rekorden, den gamle bilen og det gikk på olje, folk hallusinerte og jeg klarte lett å kommunisere.» Og Mathieu Krebel legger til: «Det passer bedre med mitt ønske om å reise og fly mindre. Jeg har til og med tenkt på å konvertere bilen min til matolje. Men det fungerer ikke for daglige turer, men mer for lange turer som blir til eventyr. Fra begynnelsen!»