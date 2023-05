Mathieu tester: Løperklokken blir smartere, hvor mye er den verdt?

Til tross for den stadig hardere konkurransen, er Garmin fortsatt standarden for sportshåndledd. Med sitt ekstremt brede utvalg, tilgjengelig for mange sportsgrener, sikter den amerikanske giganten, opprinnelig kjent for sine GPS-enheter, mot erfarne fans. Forerunner 265 (€499) er den nye «entry»-modellen beregnet på erfarne løpere (det finnes flere «entry»-modeller). Og takket være en stor maskinvareoppgradering, blir den smartere i 2023. Jeg må teste den ut, her er min mening. En skjerm som forandrer alt

La oss komme til poenget: det er AMOLED-berøringsskjermen som utgjør forskjellen. Tidligere, hovedsakelig for å øke batterilevetiden, var disse transflektive skjermer (som bruker omgivelseslys, noe som gjør dem svært lesbare i direkte sollys). Med AMOLED går vi til en mye høyere kvalitet; kvalitet forventet i 2023 i en smartklokke, selv for sportsmodeller. Så nå har vi en vakker skjerm med dype svarte og lyse farger, med en 1,3″ diagonal som viser 416 x 416 piksler (for den vanlige 46 mm 46 grams modellen, som er veldig lett, du kan nesten ikke føle det…). Og faktisk står vi overfor en ekte tilkoblet klokke. Grensesnittet er unikt for Garmin som med sin store brukerbase har råd til å utvikle sitt eget operativsystem. Et system som har utviklet seg gjennom årene, og Garmin har tilegnet seg solid erfaring. Forerunner leverer, alt kjører basert, inkludert de 5(!) fysiske knappene på klokken. Generelt er opplevelsen jevn og skjermen er veldig behagelig å bruke, mye mer enn før. I mangel av referansepunkter tok det litt tid før jeg ble vant til navigasjonen og menyene, men sånn er det med alle klokker. READ "Peer Community In", et alternativt vitenskapelig publikasjonssystem Med Koble til IQ Store (merkelig nok, du må laste ned en annen app, den er ikke integrert i Garmin Connect), du finner urskiver, andre typer dataanalyse og tredjepartsapper som Spotify, Strava, etc.

Som alle tilkoblede klokker, kan den fungere som en ekstern varslingsskjerm, spesielt viser innkommende anrop og mottatte WhatsApp-meldinger (hvis du ønsker det). € 499, men enestående … Prisen er noe høy, men i motsetning til konkurrentene (Fitbit, Withings), krever ikke Garmin et abonnement på €10/måned for hele økosystemet for ytelsesmåling og coaching av klokken og Garmin Connect-applikasjonen. Kort sagt: hvis du vil legge ut på et maraton, finner du all hjelp og råd du trenger gjennom Garmin, passivt eller aktivt (info og varsler på klokken for å oppmuntre deg til å fortsette forberedelsene). Selv Apple Watch er ikke fullt så omfattende eller rettet mot racing.