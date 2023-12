Mathieu van der Boel: «Bortsett fra verdener spiller cyclocross ingen rolle for meg»

Etter Til vinterferie, dro de fleste av løperne sørover og til Spania for å komme tilbake til trening. Sesongen 2024 er allerede i gang. Mathieu van der Boel Bor deler av året i Spania, har han allerede jobbet med kull i nesten to måneder. Vi møtte den doble verdensmesteren i landevei og cyclocross.

Van der Boel vil opptre offisielt Han kom tilbake til skolen 22. desemberI mol cyclocross-arrangementet. «Hvis jeg velger å komme sent til cyclocross, må det ha en flott plattform.»Dutch Runner forklarer. «I fjor begynte jeg da jeg hadde veldig lite trening. Her, denne gangen, trente jeg mindre spesifikk cyclocross-trening, men mer bakgrunnstrening for veien. Fra mitt ståsted, nå, er det viktigere å fokusere på det. For nå sykler jeg ganske enkelt mye. Det er det viktigste, å prøve å bygge et veldig solid grunnlag for vinteren og klassikerne som følger.».

På sosiale nettverk så man at Mathew valgte En treningspartner foretrekkes i personen til Remco Evenepoel. «Jeg kjenner Remco litt, han bor ikke langt fra meg i Spania. Når vi begge er her, sender vi meldinger til hverandre for å organisere, og vi trener ofte sammen. Det er bedre å sykle sammen enn å sykle alene, og folk roper på oss mens vi passerer.Og vi merker at det er mange mennesker som hilser oss, dette er bra..