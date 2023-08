Mats Pedersen vinner Bemer Cyclasics i Hamburg: «Til strikken ryker»

Mads Pedersen har en eksepsjonell sesong. Lørdag vant dansken sin nasjonale tour, som han dominerte i de siste øyeblikkene. Dagen etter, i Hamburg, la tidligere verdensmester Bemer Cyclassics til listen sin etter en fantastisk finale. Han slo Danny Van Poppel og Elia Viviani.

Som har vært normen under de tjuefem forrige utgavene, ble Hamburg-arrangementet spilt ned til tråden mellom angriperne som kom ut i finalen og pelotonet som kom tilbake i tre galopper. Wassbergs tre stigninger, løpets eneste vanskelighetsgrad, utløste et lite gruppeangrep før pelotonen ble mindre og mindre for hver gang.

Arnaud De Lees sterkt stigende kvartett, Nils Polit, Brandon McNulty og Yves Lambert, i selskap med Marc Hirschi, Diego Ulissi og Corbin Strong, prøvde imidlertid lykken.

Denne trioen av solide valser beholdt sin fordel nesten helt til slutten. Chase-lagets Mads Pedersen returnerte under en rød flamme til fullsatte rullebaner for å vinne en annen klassisk tittel etter en festet Gent-Wevegem i 2020. , nummer to på store vårbegivenheter, for deretter å vinne en etappe i Giroen (som gjør det til tre store turer) og en annen av Touren, er på en positiv spinn.

«Jeg er ikke uovervinnelig, men formen er god», sa løperen fra Lidl-Trek. «Gjennom hele turen planla vi at jeg skulle være i god form til verdensmesterskapet (Hvor Pedersen ble nummer 4). Det er i denne gode formen jeg surfer akkurat nå. På dette tidspunktet vet jeg ikke hvor lenge gummistrikken vil vare før den går i stykker. La oss se hvor lenge det varer. La oss prøve å dra nytte av det (The Tour of Germany og Bretagne Classic på Blueway er de neste møtene). Helt til jeg eksploderer.»

Yves Lampaert endte på 6. plass rett foran Arnaud de Lee i den første av tre uheldige pauser som ble trukket tilbake på den siste hektometeren. Ardennerne må vente til neste Tour de Benelux, som starter onsdag, for å oppnå sin første seier på World Tour. Men på den siste stigningen av Waseberg, mer enn før, viste Lescherets Taureau seg som en av de beste, mens Pedersen holdt tilbake en høy prosentandel av den bratte stigningen. Men dansken kommer til å dra full nytte av gjensynet i Hamburgs gater.