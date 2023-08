Mats Ritz ga sitt første intervju som Anderlecht-spiller: «Overgangen fra Brugge til Anderlecht var ikke lett, men det var på tide»

Mats Ritz løftet et hjørne av sløret for ambisjonene sine med Anderlecht, og det fikk ham til å signere for RSCA. Den beste.

Hvorfor signerte han for Anderlecht? «Jeg er spent på å bringe noe til dette laget, spesielt min erfaring. Å flytte fra Club Brugge til Anderlecht var ikke en lett overgang, men timingen var riktig og det var det riktige valget for meg. Anderlecht likte meg veldig og trodde på meg. Anderlechts ambisjoner «Klubben forklarte meg sin visjon for fremtiden. Hun er tydelig. Ledelsen og de ansatte vet hvordan de vil spille og hvordan de ser på klubben. Det passer meg godt. Jeg deler verdiene deres. Vi ønsker å gå opp som raskt som mulig.Jeg vil prøve å hjelpe klubben med å nå dette målet Veldig Etter tøffe sesonger er det på tide å snu kursen.Denne sesongen sikter vi mot sluttspillet og vi får se resten. Mats Ritz hos Anderlecht: Et fjerde forsøk er perfekt etter en 20-års periode spillestil – Anderlecht er et lag som liker å spille godt med ballen. Staben liker å presse motstanden og spille fremover. Jeg kan bringe ballen til dette laget selv når jeg mister den. Vennene hans i Anderlecht Jeg kjenner noen av spillerne, inkludert Jan (Vertonghen), som jeg møtte i Ajax for 10 år siden. Han spilte mer enn meg, men vi krysset veier (ler). Og Colin Goosmans er en av mine beste venner. Hvorfor Fredberg vil gjøre minst 10 overganger til Anderlecht Nummer 23 «Det er to tolkninger. 2023 er sønnens fødselsår. Så er det Michael Jordans nummer. Jeg er ikke hans største fan, men han er en ekte vinner, så det er fint å ha dette nummeret. READ Brugge vant uten å riste på Peershot og la press på Union Saint-Gillois