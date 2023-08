Mats Ritz har allerede vist hvorfor Anderlecht presset så hardt på for å signere ham

Etter fem sesonger i Club Brugge var Mats Ritz allerede en startende med Anderlecht for å møte Westerlo. Midtbanespilleren viste hvorfor Mavs presset så hardt på for å signere ham.

En følelse fra kunngjøringen av sammensetningen av lagene. Tidligere Brooks, Mads Ritz, mye verdsatt av Lotto Park. Hjertelig velkommen til en spiller som allerede spiller en nøkkelrolle på Anderlechts midtbane.

«Vi spilte bra i første omgang. Vi skapte mange sjanser, det er synd å gå inn i garderoben med bare ett mål fremover. Da var det ikke bra. Vi satte ikke nok fot på ballen.» erklærte han. Ritz i mixed zone etter kampen. Og det er sant. Sporting produserte en flott første periode, men glemte å drepe kampen mot Campinois. På slutten av møtet kostet det nesten mye.

Alexis Phillips, dagens andre førsteårsstudent, viste også store ting. Mens man venter på oppfølgeren, ser det ut til at en assosiasjon allerede er født mellom de to spillerne. «Det var planlagt at vi kunne bytte. Til slutt spilte det ingen rolle hvem som spilte hvor så lenge alle plassene var fylt opp,» fortsatte han. Mads Ritz.

«Det er deilig å starte med en seier», fortsatte midtbanespilleren, som ville gi 6,5 eller 7/10 for sin prestasjon i dag. «Fansen støttet meg umiddelbart. Det er flott, det gir meg en god følelse for fremtiden,» avsluttet han. Mads Ritz Håper å gi minst 8/10 for hans neste opptreden med Mauves.