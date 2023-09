Mats Ritz hever stemmen: «Dette er mine valg» – all fotball

Mats var flere år i Ritz Club Brugge, men flyttet til RSC Anderlecht i sommer. I et intervju med Eleven Sports forteller midtbanespilleren om overgangen sin.

Ritz hadde noen flotte år på John Breitel Stadium og klarte å feire noen få titler. Men i sin alder søkte han trygghet for fremtiden. «Jeg var 29, og i den alderen vil du signere en kontrakt i årevis,» forklarer Ritz. Anderlecht så på Ritz som en spiller som kunne spille lenger og tilbød ham en flerårskontrakt. Union kom for sent. «Da Anderlecht ble fast, ble jeg umiddelbart interessert. Fagforeningen tilbød seg, men på det tidspunktet var jeg allerede i avanserte forhandlinger med Anderlecht.»

Ritz vet at overgangen er vanskelig for noen supportere, men han forstår hva som er best for ham. «Selvfølgelig vet jeg at denne overgangen er sensitiv for supporterne, det er uunngåelig. Men i det øyeblikket ser jeg på meg selv. Jeg er en fotballspiller. Dette er valgene som er tatt av Club Brugge, Anderlecht og meg selv. Så ser jeg. Hva er best for meg.»

Og Mats Ritz blir gjenforent med sitt tidligere lag denne helgen da Anderlecht er vert for Ronny Deilas menn.