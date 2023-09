Matskift: de skjulte kostnadene for handlekurven din

Mye fett, salt, sukker og mye kjøtt! Det er ikke nok frukt og grønnsaker… Plantevernmidler og nedbrytning av biologisk mangfold. Du hører disse meldingene daglig. Du tar til og med en risikoFordøyelsesbesvær, Eller til og med… likegyldighet. Maten vår har innvirkning på miljøet og helsen vår, men den påvirker også bøndenes inntekter. Noen merker prøver, for sjenert, å øke forbrukernes bevissthet. Så, en krone, Tysk lavpriskjede Det har midlertidig hevet prisene på ni ferske produkter i mer enn 2000 av sine butikker for å fremheve…Effekten av disse produktene på klima, jord, vann og helse Forbrukere. For eksempel økte prisen på Measdamer-ost fra €2,49 til €4,84 (+94%) og mozzarella fra €0,89 til €1,55 (+74%). Noen distributører bestemmer seg for å fremheve «Sannheten» om priser. Så, er det seriøst? «Ikke egentlig, ifølge Jörg Rohweder, regissør Matovervåking internasjonal. For meg er det mange Grønnvasking I denne kampanjen. Alle har visst om «kostnadene ved sannhet» i omtrent førti år. Benny bruker det. Han fremstiller seg selv som om han utvikler bevissthet om skjulte kostnader og miljøet. Store distributører i mange europeiske land, De kunne gjøre mer hvis de ville Ta virkelig hensyn til skjulte kostnader. For meg er Pennys kampanje A PR-kampanje«.