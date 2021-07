Matt Gates og Marjorie Taylor Green er anklaget for overtredelse av opptøyerne i Capitol.

Et team av GOP -lovgivere er blitt deportert fra et fengsel i Washington, DC for å ha forsøkt å undersøke forholdene for fengslede Capitol -opptøyere.

Matt Gates og Marjorie Taylor Green advarte om at overtredelse kan forstyrre inngangen til kriminalomsorgen.

Paret, sammen med Louis Kohmert og Paul Koser, twitret direkte for å kontakte fanger på anklager om angrep på Capitol 6. januar.

“Vi er ikke helt fornærmende. Jeg er veldig bekymret om den holdningen er et tegn på hvordan de behandler fangene sine,” sa Green. Media Ulempe

Pressekonferansen deres i rettsvesenet ble for tidlig stengt av demonstranter tirsdag 6. januar for å motsette seg kommisjonens lansering.

Alle fire republikanerne innkalte statsadvokat Merrick Carland for å svare på spørsmål om fangenes tilstand og relaterte henvendelser.

Flere titalls tiltalte venter på rettssak, noen beskylder ham for isolasjon og andre for streng oppførsel som Ronald Sandlin. Anklager Slå og “mental tortur” i hendene på redaktører.

Justisdepartementet Nektet Påstandene om juling og protester mot GOP fra Gates og Ms Green er et stunt for å avvise forsøk på å “kreve svar” og å kutte fra huskommisjonen innen 6. januar.

Etter å ha forlatt inngangspartiet til fengselet torsdag, sa en gruppe lovgivere i GOP at de var låst for å komme inn igjen.

“Det er åpenbart et agn og bytte,” sa Gates. “Vi er her for å snakke med en veileder. Da veilederen kom ut, løp de faktisk bak oss og låste døren da vi kom ut av diskusjonen, så det er ingen sjanse for at identiteten vår blir presentert og revurdert.”