Matt Leplank sier at Matthew Perry syntes den klassiske Joey og Chandler-episoden var ‘dum’

De Venner Gjenforeningsepisoden avslørte at Matthew Perry i utgangspunktet syntes den klassiske Chandler- og Joey-episoden var “dum”.

For å gjenforene har Sitcoms ledende medlemmer blitt reflektert i en rekke klassiske episoder – og Matthew Perry har slitt med å finne ut hvordan man kan få en av de mest ettertraktede turene til å fungere.

Den aktuelle episoden er den 15. episoden av sesong to, “The One Where Rose and Rachel … You Know”.

For scener med Perrys Chandler Bing og Joey Tripiani med Matt Leplong i hovedrollen, måtte paret sitte i sine splitter nye lenestoler i hele episoden.

I følge Leplong syntes han ideen var “dum” etter å ha lest bordet.

“Husker du det kapitlet der vi aldri kom ut av stolene?” Spurte Leplank Perry i en spesiell.

“I begynnelsen av uken, etter at timeplanen ble utarbeidet, kom du fram til meg og ble så dum, men jeg gikk:” Ja, men det er strålende! “

Det er her Perry vurderte manuset på nytt og sa: “Ja, vi kan se dette som morsomt.”

Leplank sa: “Da hadde vi en bombeeksplosjon.”

Matthew Perry trodde på noen av episodene i en klassisk sesong to (Netflix)

TV Reunion-episoden samlet seks skuespillere, inkludert Jennifer Aniston, David Swimmer, Lisa Kudrow og Courtney Cox for den emosjonelle refleksjonen av hit-sitcom.

I traileren til spesialen la mange merke til at det var Perry Ordene hans virket sløve – En sirkel nær skuespilleren skyldtes imidlertid at skuespilleren gjennomgikk akutt tannkirurgi kort tid før den ble filmet.

Det største øyeblikket for å gjenforenes var da Jennifer Aniston og David Swimmer ankom Avdekket at de har virkelige følelser Hverandre under innspillingen.

