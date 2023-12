Matteo Salvini forener høyreekstreme partier i Firenze: «totalt opportunistisk trekk»

Mangeårig alliert og fast spesialgjest, den franske presidentkandidaten Marine Le Pen, vil ikke være der denne gangen. Et fravær som ikke overrasket Benjamin Byrd: «Det er til syvende og sist mer sammenhengende. Jordan Bartella er leder av RN og han er MEP og leder av listen i det europeiske valget«.

Jerome Jamin nikker: «Å få denne typen avtaler tar tid. Men mest av alt er jeg det Jeg vet ikke om lederne for disse partiene liker å ta bilder med hverandre. Fordi alle disse partiene De er fortsatt underlagt en viss demonisering ved å bli kategorisert på ytre høyre. Så de er veldig urolige, Hver av dem prøver å projisere et mer demokratisk, samtykkende bilde i sitt eget land for å tiltrekke seg flere velgere. Men å ta bilder med naboene kan være både en vinner og en taper.«. Haler tar deres seire og legitimitet, Tails tar problemene med seg, og knytter seg til ordene til deres allierte.

De er alle uenige om hvem fienden egentlig er.

Så denne strategien er kanskje ikke spesielt lønnsom. «De er De er opptatt av å vise at de kan skape en europeisk makt, men de må prøve å unngå å bli for assosiert med bildet av sine naboer. Fordi hver av dem hadde sine små setninger, sine små videoer, sine små programbiter som forårsaket korrupsjon i sine respektive land. Det er forbundet med sannhet Ikke alle er enige om opprinnelsen til problemet, og noen er sterke anti-katolikker og for eksempel LHBT-personer. Andre, som Wilders, er fundamentalt islamofobe. Tidligere har han Forsvarte homofile mot intolerant og radikal islam«, forklarer Jerome Jamin.

For Liège-eksperten, «De er interessert i å vise at de kan gå videre sammen, men ikke for mye, ellers vil de importere et dårlig bilde av sin vanskelige partner inn i sitt eget land.«.