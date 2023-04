Matthew van der Boel spår en åpen Paris-Roubaix: ’10 til 20 ryttere kan vinne»

En uke senere og in absentia for andreplassen på Tour of Flanders Dadej Pokhar, Mathieu van der Boel Det tror han heller ikke Wood Van Aert Favoritter:

«Det er tydelig at Van Aert ikke er en absolutt favoritt. Khanna ville vært flott, Pedersen Lengre, Kung, Askrin å gjøre Lambert Lengre. Hos Roubaix kan 10 til 20 løpere vinne, avhengig av forholdene. Du trenger litt flaks også. Jeg er definitivt blant favorittene, men det er vanskelig å bare nevne én«.

På spørsmål om følelsene hans etter den lange rekognoseringen av banen, føler van der Boel seg i god form når han nærmer seg sitt tredje monument for sesongen: «Bena er fine. Vi tok en fridag i går og hadde en lang rekognosering i dag. Jeg kom meg godt etter Flandernrunden, og på Grand Prix de l’Escot følte jeg meg allerede bedre. Jeg er på vei til å bli like god i Roubaix som jeg var i Ronde, selv om Tour of Flanders er litt for mye for meg.«

Søndag skal det være tørt vær i Nord-Frankrike. «Løpet vil bli holdt under svært forskjellige forhold enn dagens forhold som var veldig våte og gjørmete. Det er imidlertid ingen dårlig idé å besøke ruten på nytt fordi du bare kommer hit en gang i året og det er vanskelig å kunne alle de bratte partiene utenat.«

I Bokers fravær mener van der Boel «Thathej beviste allerede i fjorårets Tour de France at han kan ri gravene, men det blir nok store ryttere på søndag.«