Matthias Einhardt: «Jeg måtte dykke tilbake i krigstraumet mitt, mine tvangstanker»

Så Forrige århundres kriger Blander de seg med Den siste krigen i UkrainaWHO Det gamle gjenopplivet frykts I forfatteren, diagnosen «sjokkerte Tkrigen» For å ha bodd i Libanon under borgerkrigen som tok slutt i 1990. «På den tiden forsto jeg mer eller mindre at etter hvert som bekymringene og drømmene mine presset seg mer og mer, måtte jeg synke tilbake i mitt krigstraume, min besettelse.» Han sier i presentasjonen av boken hans utgitt i august 2023. «Vi passerer ubevisst historiene som hjemsøker oss i skyggene, Sier skribenten Pascal Claudes mikrofon. Familien min har vært gjennom og ødelagt av Algerie-krigen, noe jeg ikke visste før nylig. Og meg selv, En slags repetisjon, Jeg kom i kontakt med krigsvolden i Libanon da jeg var veldig ung.«