Mattrygghet i Belgia: Afsca oppfordrer forbrukere til å slutte å spise disse produktene som selges av Aldi

Faktisk, ifølge en pressemelding lagt ut på nettstedet til Federal Agency for the Safety of the Food Chain, er utløpsdatoen angitt på etiketten til disse to stoffene (23/05/2023) feil. For helsemyndighetene bør forbrukere ikke spise de fornærmende hamburgerne og pølsene etter torsdag 18. mai 2023.

«I samråd med Afsca har vi derfor besluttet å trekke dette produktet fra markedet og tilbakekalle det til våre kunder,» forklarer Aldi, som garanterer at ingen andre produkter vil bli berørt av denne tilbakekallingen.

Pengene som returneres til butikken vil bli refundert, selv uten kvittering, og supermarkedskjeden teller fortsatt.

Produktnavn: kyllingburger (2 stk) og kyllingpølse (600 gram)

Merke: Belgian Quality

EAN-kode: 2007030014036 (hamburger) – 2007030038551 (pølse)

Utløpsdato: 23.05.2023

Batchnummer: 223407

Emballasjetype: plastbrett

Vekt: 2 stk (hamburger) – 600 gram (pølse)

Salgsperiode: fra 13.05.2023 til 17.05.2023

Utsalgssteder: Aldi-butikker