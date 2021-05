Mauricio Pochettino: Paris Saint-Germain-sjef snakker med Tottenham tilbake til klubben | Fotballnyheter

Mauricio Pochettino er i samtaler med Tottenham om å komme tilbake til klubben, og forlater Paris Saint-Germain etter mindre enn seks måneder.

Etter å ha blitt sparket av Spurs i november 2019 undertegnet Argentina en kontrakt frem til juni 2022 med mulighet for ytterligere et år og ble utnevnt til Parc des Princes i januar.

Han ble erstattet av Jose Mourinho i Tottenham, som endte sjette i sin første sesong før han ble sparket i april 2021.

Pochettino tok PSG til den franske Super Cup, der Coupe de France vant, men klarte ikke å levere Liqueur 1-tittelen, og savnet poeng for Lilly.

Holders nådde semifinalen i Champions League etter å ha slått Bayern München og Barcelona i utslagsfasen, men tapte mot Manchester City på de fire siste og tapte i andre finale på rad.

I likhet med å trene PSG tilbrakte Pochettino to og et halvt år i klubben som spiller etter at han kom til Espanyol i 2001.

Til tross for at han ble sparket av Spurs i 2019, er han fortsatt en populær skikkelse i Nord-London etter å ha tilbrakt mer enn fem år som klubbsjef.

Han kom fra Southampton i 2014 og ledet dem til 2019 Carabo Cup og Champions League-finalen – for første gang i klubbhistorien – i 2019.

Bilde:

Jose Mourinho erstatter Pochettino i Tottenham, men ble sagt opp i april



Pochettino overvåket også Premier League-tittelutfordringene i 2015-16 og 2016-17, selv om Spurs ble vunnet av Leicester og Chelsea.

Hvis Pochettino forlater PSG, vil han lete etter deres tredje hovedtrener innen et år.

Til tross for at han ledet til den første Champions League-finalen for noen måneder siden, ble Pochettino med i klubben i stedet for Thomas Toussaint, som ble sagt opp i desember 2020.

Merson: Boch vil bli ønsket velkommen tilbake med åpne armer

Sky Sports Paul Merson:

“Pochettinos retur til Spurs vil ikke overraske meg.

“Folk sier alltid ikke gå tilbake, men du ser situasjonen i Tottenham, han er velkommen med åpne armer. Del Alli vil definitivt ønske ham tilbake, og det vil være mange andre spillere.













6:26



Mauricio Pochettino snakket om å forlate Tottenham mandag kveld fotball, og sa at han ikke hadde noen betenkeligheter med at klubben ble sagt opp.



“La oss være ærlige, det er ikke mye på dette tidspunktet. Jeg vet at Zinedine Zidane og Antonio Conte ikke er på jobb, men hvis Kane går, vil de ikke like den jobben. Jeg vet at folk sier at jeg er et tidligere Arsenal, så jeg si dette, men for meg, Kane. Ikke-Spurs-arbeid er en sjokkerende ting. Du tar noen veldig innflytelsesrike, de vil sannsynligvis gå for m 100 millioner, men sannsynligvis hvem som er verdt 200 m for Spurs.

“Hvis Kane går, kan jeg se sønnen til Hyung-min som ønsker å dra. Hugo Loris vil dra. Det har vært et opprør før du vet ordet av det. Kane vant Golden Boot. De endte ikke noe sted forrige sesong, så hvor slutter de opp neste sesong? Etter min mening er det bra.

“Hvorfor vil Pochettino gå tilbake? Hvis Harry Kane selges, tror jeg det vil kjøpe Pochettino-tid, og det er det som tiltrekker ham.

“Men dette er Premier League-forespørselen. Alle vil være i Premier League. Du har prøvd å finne en måte å se tilbake på når du har vært borte fra den. Det er den siste ligaen i verden, og jeg kan 100 En prosent forstår hvorfor han vil komme tilbake.

“Spurs-fans vil ønske å vite svaret på om Kane kan ombestemme seg og være i klubben, men jeg er ikke så sikker. Han sa at han ønsket å vinne ting og det var ingen respektløshet. Pochettino vant ikke ting i hans første runde. De var et flott lag.

Bilde:

Pochettino har vunnet to trofeer på PSG denne sesongen, men mistet Ligue 1-tittelen.



“Spurs er langt fra utfordrende for øyeblikket. Hvis de fullfører de neste fire sesongene, hvem vil du være manager? Hvordan avslutter de seg over Man City, Liverpool og Chelsea? Hvor mange av dem, inkludert Kane, vil bli med disse lagene?

“Jeg vil si dette, Spurs er en flott klubb. Det er et flott anlegg for dem med en klasseklubb og et stadion. Det er et fantastisk sted, men ingen står i kø for å hente toppjobben. Det er veldig hardt arbeid og det vil være interessant å se hva som skjer når sjefen kommer tilbake.

Tottenham-legenden Jurgen Klinsmann har snakket utelukkende Sky Sports News Daniel Levys sympati for fremtiden hans med Harry Kane og Englands sjanser til sommerens EM, angående mulige kall for hjelp.













1:01



Tidligere Tottenham-spiss Jurgen Klinsmann har sagt til Sky Sports News at han ville være klar for en jobb i Spurs hvis styreleder Daniel Levy ringte



Klinsmann, som forlot fotballledelsen etter at Hertha forlot Berlin i februar i fjor, avslørte at han “alltid ville vurdere” en sjanse til å komme tilbake til Tottenham, hvor han scoret 29 Premier League-mål i mer enn 50 opptredener for to Premier League.

“Jeg er sikker på at du vil glede deg over det,” sa Klinsmann om muligheten for å returnere til Tottenham. “Han [Daniel Levy] Han har nummeret mitt, og han kan ringe meg når som helst. Spurs er noe du alltid bør vurdere.

“Jeg har alltid vært i kontakt, og det å gjøre ting med Spurs har alltid vært spesielt. Jeg hadde den beste tiden i mitt liv der i løpet av mine to skrifter.

“I fotballverdenen skjer ting veldig raskt. Jeg trodde aldri jeg skulle trene Tyskland eller USA, så du må være fordomsfri. Du må alltid tenke på nye utfordringer, så hvorfor ikke Spurs?”