Mauritianske Samantha Ramsamy gir ut sin første bok i Norge

Mauritianske Samantha Ramsamy, som har bodd i Norge i mange år, har gitt ut sin første bok. Hun ønsker å hjelpe de som er i eller har vært i et giftig forhold.

Jeg er en narsissistisk overlevende. Dette er tittelen på Samantha Ramsamys første bok. Den ble utgitt for to uker siden. Den 36 år gamle mauritieren, som har naturalisert Norge i noen år, brukte sin personlige erfaring til å skrive den.

Boken beskriver tegnene på å identifisere en narsissistisk person og presenterer seg selv som en guide for overlevende fra giftige forhold. «Jeg skrev denne boken for folk som er i et forhold med noen som er narsissistiske. Jeg vil at leserne skal vite at de ikke er alene, og at det er håp om å komme seg ut av denne situasjonen,» sa tobarnsmoren og en bachelorstudent. student programvareingeniør.

«Mange menn og kvinner, når de starter et forhold, tror at alt er bra og de har mye til felles. Du sier til deg selv at han er den perfekte mannen. Zot familiesett. En kit landrva ek kit pei ale.» insisterer Samantha Ramsamy.Men over tid vil masker falle, fortsetter hun.

“Quixos pa al dan fason gouma o de ole. Leton fer linwander person jame fin shos jot vre vijas. Ting endrer seg over tid. Før eller siden viser en av de to sine sanne farger. «Det er uheldig at noen mennesker kommer over narsissistiske mennesker,» sier han.

Etter å ha bodd sammen med en narsissistisk person i to år, bestemte hun seg for å skrive boken sin for å hjelpe andre med å gjenkjenne tegnene på et giftig forhold. «Min favorittepisode er «The Red Flags», som går i dybden om tegnene som narsissister viser tidlig i forholdet. Jeg forklarer i detalj hvordan ting gradvis endrer seg i et par, forklarer hun.

«Å skrive boken innebar mye forskning,» sier forfatteren, sammen med sin egen erfaring. «Jeg hadde også nytte av hjelpen fra en venn som er ekspert innen psykologi,» legger han til.

Hun vil at boken hennes skal være en guide for alle som ønsker å komme seg ut av et giftig forhold. Faktisk, I Am a Narcissist Survivor er en viktig bok som gir stemme til overlevende fra giftige forhold og fremhever viktigheten av helbredelse og personlig vekst.

Utgitt på engelsk for to uker siden på alle nettplattformer, I Am a Narcissist Survivor er tilgjengelig på lyd og på biblioteker i Norge. Den offisielle utgivelsen av boken er planlagt til 14. juni. Samantha Ramsamy håper boken hennes vil hjelpe leserne å identifisere voldelig atferd og komme seg ut av giftige forhold.

«La meg være meg»

Landsmannen vår ville ikke stoppe der. Han er allerede i gang med sin andre bok, som skal hete Let Me Be Me. «Jeg har lyst til å definere samfunnets uskrevne lover», sier 30-åringen. Selv om det fortsatt er i utkast, forventer han å fullføre det innen de neste fire månedene eller innen 1. september. Boken på engelsk er også tilgjengelig på nett.

Hvorfor ikke engang i Norge? «Jeg har kanskje skrevet to av bøkene mine på norsk, men jeg vil at disse to bøkene skal distribueres over hele verden. Det ville gjøre meg veldig glad å vite at bøkene mine selges i alle de engelsktalende landene i verden. Derfor valgte jeg engelsk for å skrive, sier han. Samantha Ramsamys drøm stopper ikke her, hun ser optimistisk på fremtiden.

Fra påskeliljegata til Arendal

Familiemoren studerer for tiden programvareingeniør (Red.notat: Software Engineering). Han ønsker å lage en mobilapp for å hjelpe ofre for narsissistiske mennesker. Mobilapplikasjonen, påpeker han, vil være live innen slutten av året. Hun tror virkelig på å hjelpe så mange mennesker som mulig.

Samantha Ramsamy er fra Daffodil Street i Richelieu, Petit-Rivière. Hun giftet seg med den norske Jarl i april 2010 og bosatte seg i kongeriket Skandinavia, nærmere bestemt i Arendal sør i landet. Mauritius så på innvandringen til Norge som begynnelsen på et nytt liv, fordi hun visste at hun ville møte et folk, tradisjoner og levesett helt annerledes enn det hun alltid hadde kjent.

«Debuten min i Norge var litt vanskelig fordi jeg måtte tilpasse meg alt. Mat, livsstil, skikker og tradisjoner. og spesielt språket, norsk. Dette germanske språket består av mange forskjellige dialekter. Jeg burde ha mestret 600 timer norsk språk, det vil si innen tre til seks måneder. Jeg måtte til og med ta en eksamen…» husker hun.

I dag kjenner Samantha Ramsamy Norge. Han fikk også muligheten til å besøke land som Danmark og Sverige, Russland, Polen og Litauen. Men for henne er Norge ingen match. «Jeg har omfavnet Norge fullt ut, men noen ganger føler jeg behov for å lade opp batteriene. Det er derfor jeg ofte kommer til Mauritius.»

Er det sant at nordmenn er fascinert av vårt øyparadis og våre hvite sandstrender? «Tro det eller ei nordmenn kjenner skjønnheten til Mauritius. Jeg kjenner mange som drømmer om å gifte seg på strendene våre ved soloppgang eller solnedgang… men nordmenn er veldig motvillige. Generelt tør de ikke å besøke et land de ikke kjenner. Det er derfor de foretrekker å velge Indonesia eller Thailand i stedet for Mauritius, svarer Samantha Ramsamy.