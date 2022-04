Max Payne: de to første episodene vil oppleve en nyinnspilling

Max Payne og Max Payne 2: The Fall of Max Payne, utgitt i henholdsvis 2001 og 2003, kommer snart tilbake i en ny versjon.

Et budsjett verdig trippel A-spill

I følge pressemeldingen, vil denne nyinnspillingen ha støtte fra Remedy Entertainment, skaperne av Max Payne-serien. Remedy vil samarbeide om denne nyinnspillingen med Rockstar Games, som kjøpte lisensen for flere år siden.

Spesielt vil de to spillene tilbys separat og ikke i en pakke. Rockstar, som for tiden lenker nyinnspillinger (GTA V, GTA-trilogien for PlayStation 2…), vil ta seg av finansieringen (vi snakker om et betydelig budsjett). Spillene vil bruke Northlight-grafikkmotoren, utviklet av Remedy, og allerede brukt i Alan Wake 2 og Control. Til slutt vil de være bestemt for nye maskiner, nemlig PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S.

«Vi var spente da våre gamle venner på Remedy henvendte seg til oss for å gjenskape de originale Max Payne-spillene.”, sa Sam Houser, grunnlegger av Rockstar Games. «Vi er store fans av arbeidet Remedy-teamet har skapt gjennom årene, og gleder oss til å spille disse nye utgivelsene.”

«Max Payne har alltid hatt en spesiell plass i hjertene til alle hos Remedy, og vi vet at millioner av fans rundt om i verden har det på samme måte.”, sa administrerende direktør i Remedy, Tero Virtala. «Vi er veldig glade for igjen å jobbe med partnerne våre på Rockstar Games og få muligheten til å bringe historien, handlingen og atmosfæren til de originale Max Payne-spillene tilbake til spillerne på en ny måte.”

For resten må du ta problemene dine med tålmodighet. Prosjektet er fortsatt i konseptfasen, noe som betyr at selve utbyggingen ikke har startet ennå. Men bry deg ikke, dette er gode nyheter, i hvert fall hvis nyinnspillingene lever opp til spillernes forventninger.

Inntil da er Remedy fortsatt under utvikling for den etterlengtede Alan Wake 2, planlagt til 2023. Så Max Payne bør vente på sin tur.