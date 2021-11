Maxima fra Nederland besøker Norge: Queen tegner sin vakreste turban

Statsbesøket til dronningen av Nederland bør ligne på det store smilet og blendende kjolene! 9. november 2021, Maxima Og ektemannen kong Willem-Alexander ankom Norge for et offisielt tredagers besøk. Da hun kom, gledet den 50 år gamle suverenen nordmenn med sin smittende gode humor og fargerike fremtoning. Tirsdag kveld, på Slottet i Oslo, var det nederlandske ekteparet i trettiårene til en tradisjonell kongelig bankett.

I hendene på kong Harald av Norge, strålte Maxima sterkt i sin blå stroppeløse kjole og avslørende slørhette signert av John Dominiyev. Moren til prinsessene Catherine, Alexia og Arian (som ble hjemme) hadde allerede på seg settet under sitt statsbesøk i Storbritannia i 2018. Men hvis det var ett tilbehør som fanget alles oppmerksomhet, var det den majestetiske turbanen i diamanter og safirer, med sin eleganse. Selve paraden av kronede hoder ble også holdt for gjestene da Dronning Sonja av Norge tok frem sin smaragdgulde turban.

Prinsesse Martha av Norge satser allerede på lilla med sin asurblå turban i grønt og blått. Hans svigerinne, prinsesse og kommende dronning Mette-Marit (kone til kronprins Hagon) var veldig “avslappet” med diamantbelteturbanen. Etter en veldig formell inngang, etter å ha tatt et offisielt bilde i en av salene i palasset, tok kongene, dronningene og prinsessene plassen for banketten. Tilsynelatende varte ikke kong Harold lenge mot sjarmen til dronning Maxima og viste et bredt smil. God humor derimot var veldig fornuftig på siden av kona Rani Sonja …

En seremoni for å hylle ofrene for andre verdenskrig, et besøk på Fromm-museet, en konferanse om menneskerettigheter og frihet på Teachman Library, et besøk til Fort Agarsus … På bare 24 timer, kong Willem-Alexander og hans kone Maxima avla flere besøk med vertene deres. Royal Marathon varer til 11. november.