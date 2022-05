Mazzù advarer innbyggerne i Anderlecht: «I motsetning til hva de sier, vil det ikke være lett for dem»

For første gang denne sesongen har Union Saint-Gillois lidd to tap på rad. I verste fall. Ser man på målstreken, er tempoet helt tapt, til tross for at man mangler to show basert på innholdet og mulighetene som er skapt mot Brooks? «Skuffelsen er ekte,» svarte Felice Massey. «For å la spillerne tømme hodet ga vi dem fri på torsdag. Denne fredag ​​morgen fortalte jeg dem at vi måtte gjøre noe bra i disse to siste kampene. Du må lukke øynene for noen urettferdige nederlag. Fortsett å gå videre i fotball.»

Så ikke snakk med Unionist-treneren i frykt for å ta tredjeplassen: «Vi vet at andreplassen ikke er garantert, men vi kan også få tilgang til den førsteplassen. Vi vil ikke bare snakke om andreplassen. Red.anm.), så vi kan justere omfanget vårt på det tidspunktet, men vi vet at vi har potensialet til å spille en god kamp mot Antwerpen.

Ytterligere motivasjon forlot ikke de gule og blå, spesielt når du leste Underlites kommentarer. Sidene med håp endret seg: «De ga ut veldig klare uttalelser denne torsdagskvelden. Det er … men jeg lover at det ikke vil bli lett,» advarte Massu.

Uten Machida … eller du coupé?

John Bradley, som fikk to gule kort i starten av sluttspillet onsdag, må gjøre unionen uten Machida til sitt beste defensive element. I fravær av Bart Newcoop for et femurproblem onsdag kveld, vil avgjørelsen tas på lørdag eller til og med søndag.