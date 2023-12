Mbappe, Kane, Haaland eller… Ronaldo: Hvem blir toppscoreren i 2023?

En kamp mellom Cristiano Ronaldo og vennen Karim Benzema. Saudi-Arabia har også rettighetene til Boxing Day denne tirsdagen. Mens Al-Ittihad (6. plass med 28 poeng) allerede ser ut til å ha ligget bak i tittelkampen, er Al-Nasr Club (2. plass med 40 poeng) også på utkikk etter en sjokk etter lederne Al-Hilal. Men utover kollektive spørsmål, må en mann også forfølge sitt individuelle arbeid.

52 mål å vinne

Med 51 mål (kombinert for klubb og landslag) i 2023, har Cristiano Ronaldo fortsatt en sjanse til å vinne tittelen som årets målscorer. Han trenger å score bare én gang for å bli med Kylian Mbappe og Harry Kane (52). I 2023 har franskmannen scoret 42 mål for klubben og 10 med Blues (54 totalt kamper), mens engelskmannen har scoret 43 mål for klubben og ytterligere 9 mål for landslaget (57 totalt kamper).

Denne tirsdag kvelden spiller CR7 sin 49. kamp for året, en mindre av de to rivalene som ikke spiller igjen før 2024. Portugiseren har spilt ti færre kamper enn Erling Holland (60) på fjerdeplass. Denne symbolske tittelen. Nordmannen har 50 mål før han møter Everton på onsdag og Sheffield United på lørdag.

Melk «Han var et sant eksempel for alle.»

Ærlig talt vil noen si at Ronaldo møtte Lichtenstein, Luxembourg og andrelags saudiske klubber for å oppnå dette målet. Rivalene er involvert i store mesterskap og Champions League, mens de møter Nederland, Italia og Spania på den internasjonale scenen. Imidlertid var denne prestasjonen til Al-Nasr-spilleren ekstraordinær. Spesielt for en spiller som feirer sin 39-årsdag 5. februar.

– Uansett hvor Ronaldo har vært i karrieren, har han gjort en forskjellLuis Castro, Al-Nasr-trener observerer. Han er et sant eksempel for alle. Han er bare noen få mål unna nok en verdensrekord i år, med et enormt tall for en 38-åring.

I tillegg til denne tirsdagens kamp, ​​kan Ronaldo regne med at lørdagens finale mot Al-Dawoon låser opp sin telling. Og hvis han passerer Mbappe og Kane med minst 53 mål, vil han vinne tittelen for femte gang i karrieren, etter 2011 (60), 2013 (69 mål), 2014 (61) og 2015 (57).

Lionel Messi scoret 91 mål i 2012. Det året scoret Ronaldo «bare» 63 ganger… CR7 er imidlertid den eneste spilleren som har scoret minst 50 mål i syv påfølgende kalenderår (siden 2011). til 2017).