«Mbappe, leder for den største misbrukskvelden i Paris»: Daniel Riolo slår ut den franske spissen etter PSG-nederlaget (VIDEO)

Det var den mest etterlengtede kampen i Champions League i går, og den skuffet ikke publikum bortsett fra PSG-fansen.

Ved Newcastle trakk pariserne vann mot Eddie Howes styrker. Under 2-0 i første omgang reagerte ikke Paris-spillerne godt nok tidlig. Tilbake fra garderoben sørget Longstaff for 3-0 og Hernandez ga laget sitt et glimt av håp. Sluttresultat 4-1.

Etter kampen analyserte mange PSGs dårlige form i Championship, som var litt treig. Daniel Riolo, en gjenganger i analysene til den parisiske klubben, nølte ikke med å takle Kylian Mbappe, presidenten i PSG.

«Vi må spise godt og sove godt,» kritiserte Mbappé Neymar forrige sesong. (Redaktørens merknad: Brasilianeren har ikke et godt rykte for sin livsstil). Men Mbappé gjorde et dårlig forarbeid. Han burde jobbe mer og gå mindre ut. Akkurat når han tror han burde bli leder, blir han leder for de største frafallspartiene i Paris. Tenk på ryktet han har i Paris med alle de snakkende menneskene! Etterfot på RMC Sport skjeller ut fransk journalist.