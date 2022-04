Mbark Boussoufa, en tidligere Anderlecht-spiller, har kunngjort pensjonisttilværelsen: «Jeg har sluttet å spille fotball i to år»

Han skal ikke i Heisel på mandag. I spørsmålet er familien begrunnet for å holde ham i Amsterdam. Han rykket ikke etter gallamøtet til minne om sin tidligere lagkamerat Olivier Deschant.

Kampen hjalp han med vinnermålet. «Jeg kan fortsatt gi kryss, men fysisk er det veldig vanskelig. Jeg er ikke på banen på lenge. Jeg er ikke sprek, men jeg er alltid tynn. Heldigvis trenger jeg ikke gi opp. Hva vi gjorde før.»

Du har ikke gjort det klart, men har du offisielt pensjonert deg?

«Ja, jeg har allerede stoppet i nesten to år. Jeg vil ikke spille mer. Dette er en god tid.»

Vil du bli i fotballens verden?

«Jeg tenker bra, men jeg har ennå ikke bestemt meg for noen rolle. Jeg er åpen.

Motiverer en treningsjobb deg?

«Jeg vet fortsatt ikke om jeg liker denne jobben, for den er veldig forskjellig fra en spillers jobb. Som trener tenker du på deg selv. Som trener må du styre andre. Taper du, tar du alt. Ansvar. Mens jeg venter på å velge hva jeg skal gjøre. Jeg nyter livet litt.»

Du er fornøyd med ferien, spesielt Romelu Lukaku og Hakim Jiech …

«Det skjedde bare ved et uhell. Jeg så Roma passere og vi møttes igjen. (Tidligere RSCA-spiller Shergill McDonald griper inn: «Lukaku kan takke deg, du ga ham gode baller da du hadde Treadlocks»). Det er veldig gøy å gjør.»

Du vil ikke være på stadion, men vil følge den belgiske cupfinalen. Hvem vil du støtte?

«Jeg har ingen preferanse for ett av de to lagene. Jeg har fortsatt mange forhold til de to klubbene jeg har spilt for. Måtte de ha den beste suksessen som de sier.»

I 2008 var du en av Anderlechts vinnere mot La Condois …

«Jeg liker alltid slike konkurranser. Å vinne dem skaper minner du har i tankene, og det blir med deg. Disse høydepunktene utgjør livet ditt. Jeg møtte La Condois veldig bra. Men du må vinne. Det er dem eller oss.»

Du slo den med hodet, det var fantastisk!

«Det som er sprøtt er at jeg i mitt liv ikke scoret mye gjennom headinger, men jeg klarte det i den belgiske cupfinalen og den russiske cupen.»