Mbe Leye sint over dommer mot Standard: «La oss slutte å gi oss dommere fra byen vi spiller mot»

Zulte Waregem kollapset på slutten av kampen etter nesten 80 minutter mot Standard (0-3). Ruches fant feil med en straffe tildelt av keeper Louis Post etter en felling av pave Bogadi.

Men Essevee Mbaye Leyes trener ble feilslått av VAR, som grep inn for å tildele en straffe til publikumsdommer Jonathan Lardot.

«Jeg tror ikke det er noe å si om spillet. Det er mer å si om VAR. Det er alt det er å si. Etter 80 minutter gjøres forskjellen av dommeren som bestemmer seg for å fløyte VAR og en straffe. Men aldri . En straffe på dette stadiet. Derfra er det ikke mer å si. Resten «Ingen ti minutter er like. På det tidspunktet er vi tvunget til å gå ut og det er ikke strukturert,» forklarte han, noe irritert. , på Eleven Sports mikrofon etter møtet.

«Etter å ha spilt som spiss, vet jeg at det ikke er noen feil. Vi bør ikke diskutere det. Ballen går ut av boksen, Bogadi løper ut, drar beinet mens han løper. For meg er det ingen straff. Og faktum av kampen er at det endrer hele kampens ansikt», la han til. , med tanke på at laget hans hadde vært skadet i flere uker, sa om dommeren, «I Oostende var vi i samme situasjon. Spissen vår fant seg. Han var i samme situasjon, men der ble dommeren kalt og ga ingen straffe.

På pressekonferansen etter kampen var den senegalesiske treneren alltid i samme retning, og gikk videre i sin kritikk av dommeren: «VAR bestemte utfallet av kampen. De burde slutte å gi oss dommere. Kom fra byen der vi spiller. Denne uken, Mr. Poterberg i Oostende og i dag i Liège mot Standard.» Mr. Lordot, beboeren, saksøkte.

Leigh returnerte deretter til første halvdel av kampen, og påpekte spillernes inkompetanse: «Det er mest i alle kampene våre. De som ser kampene våre vet hvorfor vi ligger nederst på tabellen …», forklarte han til Levans mikrofon, «Det er fotballens lov. Når vi går inn i garderoben burde 2 tatt ledelsen -0, men det gjorde vi ikke. Etter det, en straffe og «Det er over. Uten straffen er alt fortsatt mulig. Så, med et poeng, tre eller null, ble alle alternativer mulige. Men i 80 minutter så vi ikke den siste Zulte Waregem.»