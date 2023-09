McAfee Corp. lanserer AI-drevet svindelbeskyttelse for å oppdage og blokkere svindel i sanntid – 20. september 2023 kl. 15.00

McAfee Corp. annonserte lanseringen av McAfee Scam ProtectionTM, kunstig intelligens-basert svindelbeskyttelse. Denne siste funksjonen i McAfees produktserie utnytter proprietær kunstig intelligens (AI)-teknologi for å motvirke nettkriminelle som bruker AI til å drive1 svindel og svindle tusenvis av dollar.

Ved hjelp av kunstig intelligens skaper nettkriminelle mer overbevisende og personaliserte svindel i stor skala. Phishing-svindel er verdens største cybersikkerhetstrussel, med et nytt phishing-nettsted som opprettes hvert 11. sekund. I fjor tapte amerikanere 330 millioner dollar på tekstmeldingssvindel alene, mer enn det dobbelte av året før, med et gjennomsnittlig rapportert tap på 10004 dollar.

Angrepet fra disse sofistikerte nye AI-drevne svindelene gjør det vanskeligere enn noen gang å skille fakta fra fiksjon, og halvparten (52 %) av amerikanerne er bekymret for at AI har gjort nettsvindel mer nøyaktig og troverdig. Det er her McAfee kommer inn i bildet. McAfee Scam Protection oppdager og blokkerer proaktivt svindel.

Du trenger ikke lenger å lure på om en leveringsmelding eller bankvarslingstekst er ekte eller ikke, fordi McAfees patenterte kunstig intelligens-teknologi umiddelbart oppdager ondsinnede koblinger for å stoppe deg før du klikker ved å sende en varselmelding. Selv om noen ved et uhell klikker på en ondsinnet lenke, blokkerer McAfee Scam Protection proaktivt nettstedet fra å lastes inn.