McCarthy trekker ut alle valgene fra Capital Rebellion-teamet

House Minority Leader Kevin McCarthy sa at han ville trekke alle fem republikanerne ut av den utvalgte komiteen for å undersøke opptøyene på Capitol Hill, mens husets høyttaler Nancy Pelosi protesterte i to av hennes valg.

Kunngjøringen kommer etter at Pelosi avviste to republikanske hardlinere, representanter Jim Banks fra Indiana og Jim Jordan fra Ohio.

“6. januar krever denne enestående avgjørelsen på en enestående måte.

McCarthy kritiserte flyttingen i en uttalelse.

“Det refererer til maktmisbruk og uopprettelig skade på denne organisasjonen,” sa han. Spesielt nektet McCarthy å motsette seg Banks, som tjenestegjør i US Navy Reserve, og Jordan, som er republikaner i husets rettskomite.

Men fru Pelosi motsatte seg ikke inkluderingen av republikansk representant Rodney Davis i husstyret. Amara motsatte seg ikke den tidligere lensmannsrepresentanten Troy Nells som tjenestegjorde i den amerikanske hæren. I likhet med Mr. Jordan og Mr. Banks stemte Mr. Nells for å motsette seg sertifisering av valgresultat.

Minoritetslederen sa at Capitol var dårlig forberedt 6. januar, da det ble kunngjort 14. desember da president Bidens valgkolleksjonseier ble bekreftet. Det andre spørsmålet er hva som ble gjort for å sikre at det aldri skjedde igjen.

“Pelosi har skapt en uredelig prosess,” sa McCarthy.

Men representant Benny Thompson, som valgte fru Pelosi til å være leder for den utvalgte komiteen, sa at taleren hadde tatt de riktige tiltakene, noe som ville være i tråd med myndigheten i resolusjonen om å danne den utvalgte komiteen.

“Det var talerens samtale, og jeg godtok det,” sa Thompson Den uavhengige. “Jeg tror vi trenger folk der ute som innrømmer at noe gikk galt og ikke følger revisjonistiske synspunkter på hvem som gjorde noe galt.”

Thompson sa at han hadde vært i samtaler med republikanske representant John Gadko Etablere en topartskommisjon, Et like stort antall demokrater og republikanere delte underpona-makten som McCarthy motsatte seg.

“Så jeg forstår ikke hva han leter etter,” sa Thompson om McCarthy.

Men McCarthy sa at han motsatte seg kommisjonen fordi den motarbeidet formålet med etterforskningen, og kritiserte Capital Police Officer William “Billy” for ikke å fokusere på å drepe Evans. McCarthy sa at Pelosi hadde bedt ham om å motsette seg medlemmer av en utvalgskomite.

McCarthy sa at republikanerne ikke ville få delta med mindre Pelosi satte alle de fem medlemmene.

“Med mindre høyttaler Pelosi endrer kurs og ansetter alle de fem republikanske kandidatene, vil ikke republikanerne være part i deres falske prosess, og vil i stedet fortsette vår egen etterforskning av fakta,” sa McCarthy i en uttalelse.

På en pressekonferanse sa McCarthy at den eneste måten å endre avgjørelsen på var å ha alle de fem nominerte.

Nehls sa at han ville fortsette å forhøre seg om hendelsene 6. januar.

“Jeg har forpliktet meg til styrelederen at jeg vil fortsette å undersøke alle kildene og alle uttalelsene der,” sa han. Den uavhengige. “Jeg vil fortsette å utforske det, og så vil jeg komme med kommentarer, og deretter presentere den informasjonen for styrelederen, og så håper jeg det vil få litt oppmerksomhet om problemene jeg har adressert der.”

Herr Banks sa at republikanerne fortsatt har arbeid å gjøre, men utdypet ikke om republikanerne vil ha en egen etterforskning.

Han sa om Mr. McCarthy.