McDonalds alternative butikk åpner i Moskva søndag 12. juni

Farvel gyldne buer, det er en ny versjon av McDonald’s som åpner dørene på søndag i Russland, da den amerikanske hurtigmatkjeden forlot landet etter at russiske styrker invaderte Ukraina.

Femten filialer vil åpne i og rundt Moskva under nytt navn og logo (to pommes frites og en hamburgerpai på grønn bakgrunn), men i samme bygning, med samme personale og nesten identiske menyer.

Noen restauranter som ligger på flyplasser og togstasjoner vil imidlertid fortsette å operere under det amerikanske banneret gjennom spesielle franchiseavtaler. McDonald’s, som har vært etablert i tre tiår i Russland, hadde inntil nylig mer enn 62 000 ansatte over hele territoriet.

Forrige måned kunngjorde McDonald’s at de selger sine virksomheter til en lokal rettighetshaver, Alexander Goffour, etter Moskvas invasjon av Ukraina og bølgen av sinne og vestlige sanksjoner som fulgte.

Den nye eieren, som driver 25 McDonald’s-restauranter, sa at han planlegger å utvide det nye merket til 1000 steder over hele landet og gjenåpne alle kjedens restauranter innen to måneder.