McKayla Arsenault ’22 slutter seg til UNE Norte som GIS- og kommunikasjonsstipendiat

UNE North: University of New England Institute for North Atlantic Studies har ønsket McKayla Arsenault (Environmental Studies, ’22) velkommen som instituttets første praktikant.

Et nord kobler forskere, lærere, beslutningstakere og bransjeledere fra hele Maine og Nord -Atlanteren til å implementere samarbeidstilnærminger for å bygge motstandsdyktige lokalsamfunn, sunne miljøer og blomstrende økonomier. Instituttets arbeid er basert på FNs bærekraftsmål (SDG).

Arsenault vil hjelpe instituttet i sitt kommunikasjonsarbeid, inkludert bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS) for å fortelle historien om UNE Norte.

I tillegg til sin spesialitet, står Arsenault overfor fire mindreårige S.I.G, Studier av klimaendringer, Statsvitenskap, og Biologiske vitenskap. Hans erfaring innen GIS -feltet inkluderer bruk av ArcGIS StoryMaps og WebApps, og han har mottatt en MOOC -kartleggingssertifisering gjennom ArcGIS sitt morselskap, ESRI.

Arsenault fokus vil være opprettelsen av et interaktivt ArcGIS -kart som fremhever alle UNE Norte -allianser og prosjekter som et kommunikasjonsverktøy. Kartet vil beskrive hvor UNE Nortes partnere er, i hvilke prosjekter instituttet deltar, og deres innvirkning på lokal og regional bærekraftig utvikling.

Et nord samarbeider med enkeltpersoner og institusjoner i USA og rundt om i verden, inkludert Norge, Sverige, Finland, Storbritannia, Færøyene, Island og Russland.

“Siden klimaendringer er et avgjørende spørsmål i dette århundret, er det viktigere enn noensinne å samarbeide på regional, nasjonal og global skala,” sa Arsenault. – Samarbeid er en sentral komponent i UNE Norte ettersom kunnskap, ideer og ambisjoner deles mellom landene i Nord -Atlanteren. Jeg er glad for å samarbeide med UNE Norte for å bidra til innsats mot klimaendringer ved å fortelle historien om internasjonalt samarbeid ”.

I tillegg vil Arsenault støtte ledelsen i UNE Norte de la Arctic University Tematisk nettverk om bioregional planlegging for spenstige bygdesamfunn gjennom internasjonale møter for interessenter.

Arsenault vil presentere kartet sitt på et felles møte i UNE Norte Advisory Council, som består av regjerings- og næringsrepresentanter fra Maine, og Affiliate Team, en tverrfaglig rådgivende gruppe for UNE -fakultetet og studenter. UNE -fakultetsmedlem Chris Brehme, Ph.D., som begynte i UNE i høst og underviser i GIS ved School of Marine and Environmental Programs, vil være McKaylas mentor gjennom hele prosessen.

“Det er fantastisk å ha McKayla på UNE Norte -teamet, og hun gir allerede så mye kreativitet til prosjektet,” sa han. Et nord Regissør Holly Parker, Ph.D. “Et sentralt mål for UNE Norte er å øke UNE -studentens engasjement i arbeidet vårt med å støtte bærekraftig utvikling her i Maine og i hele regionen. Vi håper McKayla vil være den første av mange fantastiske praktikanter som kommer. “