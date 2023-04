McLaren 750S: 0 til 100 km/t på 2,8 sekunder!

Estetisk sett må du kanskje se to ganger for å skille 750S fra 720S. Med nye lys og et redesignet sentraleksos, er bakdelen uten tvil lett å skille. Dette er enda tydeligere når bakvingen er utplassert: den er lengre for å forbedre nedkraften og 20 % større enn den forrige modellen, men karbonfiberkonstruksjonen har gjort den 1,6 kg lettere.

Det er fra denne vinkelen bilen forandrer seg mest med sine nye lys, sin karakteristiske eksos og fremfor alt sin fremtredende spoiler. © McLaren Havre til mild Jakten på letthet har vært en vesentlig del av utviklingen av denne 750S: eksosen er for eksempel 2,2 kg lettere enn før, og de valgfrie karbonfibersetene veier 17,5 kg mindre enn standardsetene. De nye felgene er de letteste som noen gang er produsert av McLaren, og sparer 13,8 kg; ny kombiinstrument, 1,8 kg; støtdempere, 2 kg; Og til og med frontruta bidrar med 1,6 kg. Til slutt, med 1389 kg, er 750S 30 kg lettere enn 720S. Spyder-versjonen, med et uttrekkbart tak i karbonfiber, veier 49 kg mer! Fans av kjøring i luften trenger ikke være tålmodige: Spyder-varianten drar allerede godt av de samme forbedringene. © McLaren Fantastiske show 750S gir 750 hestekrefter fra sin biturbo V8. Relatert til lettheten nevnt ovenfor, driver den kupéen til 100 km/t på 2,8 sekunder, 200 km/t på 7,2 sekunder og 300 km/t på 20,4 sekunder, med en toppfart på 332 km/t! For å bremse det hele er nå bremsesystemet foran lånt fra superbilen McLaren Senna. Instrumenteringen er modifisert, men er festet til rattstammen for å være rett i førerens synsfelt. © McLaren