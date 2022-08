McLaren introduserer Solus GT

Spesialbestilt for bare 25 kunder, som alle allerede er solgt, ble denne enseteren med lukket cockpit avduket på sidelinjen av Monterey Car Week (California) av Michael Leiters, administrerende direktør i McLaren Automotive.

Designet av McLaren, som har trukket på all sin erfaring innen motorsport, så vel som i utviklingen av superbiler og hyperbiler, gir Solus GT liv til et futuristisk konsept som dukket opp i videospillet Gran Turismo Sport.

Med en vekt på mindre enn 1000 kg og en eksepsjonell aerodynamisk ytelse, inkludert en downforce på over 1200 kg, vil Solus GT, som drives av en naturlig aspirert 5,2-liters V10-motor, være i stand til rundetider lavere runder enn alle McLarens som eksisterer (single). -seter ekskludert).

© McLaren

» Solus GT er legemliggjørelsen av et radikalt McLaren-konsept som opprinnelig ble skapt for verden av virtuell racing, understreker Michael Leiters. Konstruert uten restriksjoner knyttet til vei- eller racingforskrifter, men med hele spekteret av McLaren-ekspertise, legemliggjør den vår pionerånd. »

Det ytre designet er veldig tro mot den virtuelle versjonen. Den er basert på utprøvde aerodynamiske prinsipper og har blitt perfeksjonert gjennom CFD og vindtunnel aerodynamisk forskning.

Listen over karakteristiske eksteriøregenskaper er lang. Skyvehetten over det enkle sentralsetet er en av de mest iøynefallende. Hjulene er dekket, og en stor splitter foran fører luft gjennom bakkeeffekttunneler som mater en massiv bakre diffusor. Et racing-inspirert luftinntak fører frisk luft inn i motoren, samtidig som det produserer en engasjerende induksjonslyd. Racerbildesignet inspirerte også sidevuggene som huser radiatorene.

© McLaren

En fast to-stolper bakvinge er nøkkelen til nedkraften som genereres, som overstiger bilens totale vekt. Forholdet mellom downforce og drag er også optimert, noe som hjelper rettlinjet ytelse samtidig som det forbedrer svingpotensialet.

Solus GT-opplevelsen begynner allerede før motoren starter, når sjåføren åpner den karakteristiske cockpitpanseret som glir fremover. Det har ingenting å gjøre med døren til en klassisk bil, eller til og med med de karakteristiske dørene til andre McLarens. Det ser mer ut som cockpiten til et jagerfly.

Sitteposisjonen er fast – alle 25 Solus GT-eiere opplever en racerbillignende «setejustering» – og pedalene er justerbare, men med bekvemmeligheten til et fjernstyrt system fra sittende posisjon.

© McLaren

Det unikt designede rattet er inspirert av Formel 1, med en skjerm på dashbordet. Bak rattet er «boblen» i glass, med integrert haloformet kabinbeskyttelse, på som er montert en bakskjerm drevet av et vidvinkelkamera plassert på veltebøylen.

For å øke kundenes glede ytterligere, tilbyr McLaren en full «racerføreropplevelse». Dette inkluderer et støpt førersete, FIA-homologert drakt, hjelm og HANS-enhet skreddersydd for hver eier, samt radioheadset. Men et omfattende opplæringsprogram vil også være tilgjengelig for å hjelpe kundene med å realisere det fulle potensialet til deres nye banehyperbil.

Solus GT drives av en 5,2-liters V10 som topper ved 10.000 o/min. Reaksjonsevnen til motoren forbedres ved bruk av tønneaktiverte gasspjeld for hver sylinder, et system som kun er egnet for sporbruk, og er fullt girdrevet, uten kjeder eller belter for kamaksel eller hjelpesystemer.

© McLaren

I tillegg til at kraft og dreiemoment oversteg henholdsvis 840 hk og 650 Nm, ble motoren også valgt for sine strukturelle kvaliteter; For første gang i en McLaren-produksjonsbil er motoren en integrert del av chassiset. Konvensjonell praksis i racerbilkonstruksjon, optimaliserer denne designtilnærmingen vektreduksjon ved å eliminere behovet for ytterligere rammestrukturer eller underrammer bak karbonfibermonokokken.

Den løpsavledede syv-trinns sekvensielle girkassen, med skreddersydd støping og hus, er montert på baksiden av motoren. Innvendig, cylindriske gir koblet inn av en karbonfiber multi-skive clutch perfekt egnet for aggressive girskift.

Som alle McLaren siden 1981, er Solus GT basert på en karbonfiber monocoque, det samme er chassisstrukturene foran og bak.

© McLaren

Fjæringssystemet inkluderer doble bærearmer med en intern torsjonsstang, aktivert av koblingsstenger foran og bak. Begge akslene er forbundet med stabilisatorstenger, med ulike justeringsmuligheter. De fremre fjæringslenkene er laget av stål for holdbarhet og er kledd med aerodynamiske karbonfiberkåper, akkurat som i Formel 1.

De 18-tommers smidde aluminiumsfelgene med sentermuttere er plassert i karakteristiske hjulbuer. De er skodd med dekk som samsvarer med Le Mans-type prototypespesifikasjoner, tilgjengelig i glatte og rillede versjoner. Bremsing leveres av maskinerte 6-stempels monoblokkkalipere i aluminium og karbonskiver og -klosser. Føreren kan justere timingen forover og bakover fra førerhuset.

Ytelsen virker avvikende, med et skudd fra 0 til 100 km/t på 2,5 og en toppfart på mer enn 320 km/t. Solus GT er et utstillingsvindu for håndverket som McLaren-kunder kan få fra McLaren Special Operations (MSO). En tilpasningsprosess sikrer at hver Solus GT er unik og oppdateres jevnlig i utviklingsplanen.

McLaren Solus GT gjennomgår for tiden sportesting som en del av utviklingsprosessen. Den første av 25 biler skal leveres i 2023.