McTominay KOs Spania med Brace

Takket være dobbeltspilleren hans fra midten Scott McTominaySkottland fikk sin EM-kvalifiseringskamp i 2024 til den beste starten i gruppe A ved å slå Spania (2-0) tirsdag.

Etter seieren mot Kypros lørdag (3-0), allerede et dobbelt århundre fra midten av Manchester United, har Skottland seks poeng på to kamper mot Spania, og vinner over Norge med samme poengsum.

lagkamerater Erling HollandSkaden, med bare én enhet igjen etter to kamper, var god for uavgjort 1-1 på Georgia tidligere på dagen.

Liverpool-laget fra det 7. minutt av kampen Andy Robertson Han utnyttet en slip fra Tottenham, Pedro BoroAvbrutt igjen og McTominays redning lurte Chelsea-keeperen, Capa100 % for Premier League-mål (1-0, 7.).

Denne scenen ble nesten gjentatt i det 6. minutt av andre omgang Kieran TierneyStartende fra en posisjon på venstre midtstopper, startet et langt rush på sidelinjen for å se krysset hans inn, dårlig klarert. Erik GarciaVolleyet av McTominay for å doble ledelsen (2-0, 51.).

Spania hadde ganske mange farlige prestasjoner i Tysklands sjanser til å kvalifisere seg, noe som ga Skottland enda mer oppmuntring. JoseluMannen, som feiret sitt første valg på 32 mot nordmennene – han feiret sin 33-årsdag mandag – klarte ikke å slå keeperens heading (20.) før han fant stanga fire minutter senere.

På 28, en kraftig heading Rhodri, ovenfra pustet den skotske offentligheten et stort lettelsens sukk. Spanjolene viste bekymringsfulle angrepsbegrensninger i den andre kampen Luis de la Fuente.