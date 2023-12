Med 24 millioner eksemplarer er dette åpne verden-spillet det bestselgende spillet i PlayStation-historien, foran Gof of War og Last of Us!

Mer enn en million interne filer fra Insomniac Games-studioene ble stjålet og delt på Internett etter et nylig hack fra Rhysida-ransomware-gruppen. Overraskende forretningsdata ble avslørt blant den lekkede informasjonen.

Horizon Zero Dawn og God of War på podiet

En tweet dukket nylig opp som en del av de massive lekkasjene som Insomniac led, og viser antall solgte eksemplarer av de bestselgende «førsteparts»-spillene (det vil si spill utviklet og publisert av Sony eller et internt studio) i historien fra PlayStation .

Mot alle odds er det spillet Guerilla Games, Horizon Zero Dawnsom vinner den best presterende førstepartsspilltittelen med 24,30 millioner solgte eksemplarer på PS4 og PC. God of War (2018) Den følger tett med 23,33 millioner enheter. På tredje plass i rangeringen, Marvels Spider-Man Den har 22,12 millioner solgte enheter, og Uncharted 4: A Thief's End OG Den siste av oss remasteret De inntar fjerde- og femteplassen med henholdsvis 18,62 millioner og 18,24 millioner solgte enheter.

De 30 bestselgende PlayStation-publiserte spillene gjennom tidene Siden ikke alt salg er oppdatert for alle spill, ville nok denne listen sett litt annerledes ut, men dette er det beste vi har til å begynne med. Horizon Zero Dawn var en gigant, selv om jeg tviler på at FW vil nå det pic.twitter.com/WLRz75dVW0 -Radec (@realradec) 27. desember 2023

Til informasjon har Horizon Zero Dawn solgt 3,3 millioner eksemplarer på Steam-plattformen for PC og God of War 2,5 millioner eksemplarer.

Det må også huskes at forrige liste ikke er oppdatert og det Den endelige rangeringen blir nok litt annerledes.

Nintendo ødelegger PlayStation-figurer

Enda mer overraskende enn Horizon Zero Dawns seier som den japanske gigantens bestselgende førstepartsspill er tallene fra bransjens andre japanske gigant, Nintendo.

Ingen selger First Party-titler som Nintendo Bestselgende Nintendo Switch-titler kontra bestselgende PlayStation-titler noensinne Merk at dette sammenligner spillsalget til en Nintendo-konsoll med HELE historien til PlayStation-merket. Nintendo er i en egen liga. pic.twitter.com/u3BCUS1sxe -Radec (@realradec) 28. desember 2023

«Ingen selger sine egne titler som Nintendo […]», kan vi lese i tweeten til brukeren Radec»Merk at dette sammenligner spillsalget til en Nintendo-konsoll med HELE historien til PlayStation-merket. Nintendo er i en egen liga«.

Faktisk gjør det nesten totale fraværet av konkurranse for Nintendo og dets Switch, dets ultralønnsomme og generelt offentlige lisenser, samt prisene på spill som faller svært sjelden – og hvis produksjon koster mindre – det japanske selskapet på markedet udiskutabelt . leder.