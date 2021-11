Med 9 090 klosser slo den nye LEGO Titanic rekorder

LEGO har avduket en kopi av tidenes mest kjente skip, RMS Titanic. For første gang vil du kunne gjenskape en svært detaljert versjon av en luksuriøs LEGO-klossforing, 110 år etter at den ble lansert i Belfast i 1911.

LEGO Titanic-settet er en av de høyeste og største LEGO-modellene til dags dato. Med 9 090 klosser er det en helvetes byggeutfordring! Siden 1. november har den vært tilgjengelig for forhåndsbestilling. De første leveransene vil finne sted i slutten av måneden.

Kommandør Leo LEGO Titanic-settet

I tillegg til størrelsen er LEGO Titanic kjent for sin enestående prakt, som har blitt trofast gjengitt i dette nye settet. Under den umiddelbart gjenkjennelige ensemblestrukturen har flere ikoniske interiører blitt reprodusert, inkludert en storslått førsteklasses trapp som strekker seg over seks etasjer, og en spisestue i jakobinsk stil, som ligger på dekk D.

Titanic var også kjent for sin uovertrufne hastighet, som langt overgikk sine samtidige. I de nederste etasjene kan du finne en kopi av maskinrommet, i datidens nyeste teknologi.

Dette LEGO Titanic-settet er over 1,3 meter høyt og bredt. Leveres med skipets navneskilt. Dette fantastiske settet vil være tilgjengelig for forhåndsbestilling fra 1. november Priset til 629,99 euro. Sendes fra 29. november 2021, perfekt for høytiden.

I mellomtiden kan du rådføre deg Veiledning ved å bruke en LEGO-kjerne for å starte et sett.

Kommandør Leo LEGO Titanic-settet